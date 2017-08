Deputados deixam sugestões ao Governo após passagem do “Hato”

A passagem do tufão “Hato” gerou as mais desencontradas reacções por parte não só dos residentes mas também dos deputados da Assembleia Legislativa (AL). Angela Leong, Si Ka Lon, Wong Kit Cheng e Melinda Chan foram alguns dos deputados que se manifestaram sobre a catástrofe natural que atingiu Macau.

No gabinete de Melinda Chan, foram recebidos mais de cinco centenas de pedidos de ajuda por parte dos residentes, o que, segundo a deputada, reflecte que o Governo não disponibilizou medidas de apoio adequadas. As estatísticas são ainda incompletas, mas até agora foram contabilizados mais de seis mil carros privados e cerca de dez mil motociclos afectados pelo tufão “Hato”. Melinda Chan afirmou que o Governo deve considerar planos de subsídios especiais para ajudar os cidadãos a reparar os seus veículos.

Wong Kit Cheng, por outro lado, preocupa-se com a falta de mecanismos do Executivo no que respeita ao mecanismo de reserva de comida e água em Macau, já que foi necessário o envio, do exterior, de 100 mil garrafas de água. A deputada sugeriu que o Governo reforce as reservas em resposta ao desastre natural, garantido, assim, as condições básicas de vida dos cidadãos.

Já Angela Leong, destacou o stress pós-traumático como um dos grandes problemas em consequências da tragédia que deixou vítimas mortais, feridos e cenários de destruição no território. Segundo a deputada candidata às próximas eleições, o Governo deve ter em consideração a precaução e o apoio em relação aos traumas psicológicos, recorrendo ao Instituto de Acção Social e associações para providenciar aconselhamento psicológico e serviços de recuperação tendo em conta as situações que cada indivíduo enfrentou.

Por outro lado, Si Ka Lon escreveu num comunicado que o Executivo deve construir um sistema de protecção civil no qual a comunidade seja incluída no processo de coordenação. O deputado sugere uma melhor preparação em termos de equipamentos destinados a combater os efeitos de uma catástrofe e exercícios de contingência para reforçar a consciencialização e as capacidades de defesa civil.