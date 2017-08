Consequências do “Hato” podem induzir classe média “silenciosa” a votar, defende docente do IPM

Com a passagem do tufão “Hato” pelo território, foram várias as reacções dos candidatos às eleições para a Assembleia Legislativa (AL). Alguns saíram à rua para ajudar nas limpezas das ruas de Macau ou distribuir água, e houve ainda quem marcasse a sua posição perante os acontecimentos dos últimos dias através de comunicado.

Leong Kai In, professor do curso de Acção Social do Instituto Politécnico de Macau (IPM) disse ao jornal Ou Mun Iat Pou que as listas candidatas podem conseguir angariar votos na sequência da catástrofe que ocorreu no território, dependendo da sua prudência e capacidade de mobilização.

Leong Kai In considera que o tufão será um argumento durante a campanha eleitoral. As listas ligadas à democracia e às formas de subsistência da população podem vir a organizar actividades sociais em larga escala para atrair a atenção dos residentes.

O docente apontou que aqueles que se candidatam pela primeira vez ao hemiciclo podem manifestar-se criticando os actuais deputados por não desempenharem o seu papel de supervisores dos trabalhos do Governo, sendo que o “Hato” pode levar a classe média “silenciosa” às urnas.

Por outro lado, Leong Kai In indicou que a par das muitas pequenas e médias empresas que sofreram prejuízos, também as habitações localizadas na Areia Preta habitadas cada vez mais pela classe média de Macau foram danificadas gravemente. Por isto, defende o docente, uma classe que não se deslocava às urnas para votar nos candidatos à AL, pode agora passar a reflectir de forma mais aprofundada sobre questões sociais.

Leong aponta que será um desafio à capacidade dos candidatos induzir a classe média “silenciosa” a ponderar a relação entre as consequências do “Hato” e a governação, para conseguirem votos.

Por outro lado, o docente do IPM sublinhou que as novas listas com enfoque na classe média vão conduzir os apoiantes a analisarem os erros do Executivo e a atribuírem responsabilidade aos actuais deputados, angariando, assim, mais votos.

Desde o dia 23 de Agosto, algumas associações e dirigentes associativos, incluindo alguns candidatos às eleições de 17 de Setembro que dispõem de recursos, começaram distribuir água e comida aos cidadãos. Leong Kai In referiu que não vai ajudar muito à vitória nas eleições. “Toda a gente está a fazer isto. Portanto, os residentes obtêm uma coisa de A e, depois, de B, e não vai influenciá-los”, considera o professor, acrescentando que os mais necessitados são, na sua maioria, idosos que podem não atribuir os estragos causados pelo “Hato” à governação do Executivo ou relacioná-los com as eleições.