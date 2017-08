Centenas de mãos voluntárias “fazem o que podem e o que não podem”

Seja a recolher lixo ou a distribuir comida e água, centenas de voluntários fazem “o que podem e o que não podem” pelo regresso à normalidade em Macau.

As zonas mais afectadas pelas inundações foram invadidas por verdadeiros ‘exércitos’ empenhados em remover as toneladas de lixo amontoado nas ruas, uma das principais prioridades, particularmente no sábado, dada a aproximação a Macau de uma nova tempestade tropical (Pakhar) que carregou consigo chuva e ventos.

Tsé Fung foi um dos muitos jovens que trocou o refrescante conforto do ar condicionado em casa pelo intenso calor da rua, prescindindo do descanso de um sábado à tarde por um duro dia de trabalho físico. Por volta das 16:00, quando o termómetro marcava 32º – mas a sensação real era de 40º – encontrava-se pela Rua dos Ervanários, a poucos minutos a pé das Ruínas de S. Paulo.

“A minha casa não foi afectada, mas este é o meu bairro, por isso, tinha de vir ajudar”, diz o estudante de 19 anos à agência Lusa, com a voz abafada pela máscara que usa a cobrir a boca e o nariz, como tantos outros, para não respirar o cheiro nauseabundo, durante uma pausa ao fim de seis horas consecutivas de labuta.

Sio, de 37 anos, que pôs mãos à obra na véspera, “faz o que pode e o que não pode” pela terra onde nasceu: “Se vês algo [como isto] tens de reagir”.

“Não há recursos humanos suficientes para dar resposta a tudo”, lamenta, enquanto ajeita as luvas de borracha que vão até ao cotovelo.

“As pessoas estão simplesmente a seguir os seus instintos porque não esperam – nem podem esperar – nada. Só se valem a si próprios”, sublinha, antes de voltar a pegar na vassoura.

Não muito longe andava Sandra Carrilho, de 45 anos, que também começou na sexta-feira a ajudar a remover o lixo, inserida num grupo que conheceu na véspera nestas andanças.

“Hoje há imensa gente na rua”, compara, antes de fazer um ponto da situação: “Não se podia circular aqui, mas os voluntários limparam isto tudo e no Porto Interior, onde moro, o trabalho também foi excepcional”.

“As pessoas têm noção da gravidade, havia comida solta, dispersa na rua, daí o esforço enorme para se recolher todo o lixo até porque pode voltar a haver inundações”, observou.

Enquanto filas de dezenas de contentores aguardam vez para serem ‘tombados’ para o camião do lixo, chegam “reforços” sob a forma de carrinhas de caixa-aberta de particulares e empresas que estacionam ao lado de mobílias e eletrodomésticos sem salvação.

A onda de voluntariado não se cinge apenas à recolha de lixo, havendo também muita gente a distribuir comida e água, seja em grupos organizados ou, simplesmente, formados espontaneamente.

Ana Cristina Vilas, por exemplo, além de recolher lixo, foi distribuir água em Coloane na sexta-feira. Sábado, com apoio de amigas, decidiu ajudar outros e de outra forma: comprou centenas de tecidos da loja onde se costuma abastecer, gastando mais de 4.000 patacas.

Isto além de ter lançado antes um apelo pelo Facebook nesse sentido para que “a única loja de tecidos do centro da cidade”, que estava a vender “tudo ao desbarato”, “não feche as suas portas”.

“Esta é a única forma de ajudar os pequenos comerciantes” afectados pelas inundações, sublinhou Ana Cristina Vilas, mostrando os panos húmidos dentro do ‘trolley’ de compras que, quando estiverem secos, vão servir o “Dress a Girl Around the World”, pelo qual é responsável em Macau desde Abril.

“São pessoas que conheço há 30 anos”, enfatiza a funcionária pública que, depois da experiência de trabalho que viveu na quinta-feira, o dia a seguir à passagem do tufão Hato, decidiu pôr um dia de férias na sexta-feira. “Não tínhamos água nem ar condicionado. Não tínhamos condições para trabalhar. Chegámos ao mais baixo possível e por isso fui antes ajudar quem precisa”, realçou.