Anima vai requerer à Fundação Macau apoio de meio milhão de patacas

A Anima lançou este fim-de-semana uma campanha para famílias que pretendam acolher, durante um período de dois meses, os gatos que estão ao cuidado da instituição, de modo a que sejam reparados os danos no abrigo causados pelo tufão Hato. A sociedade protectora dos animais estima que o valor dos estragos nos seus dois abrigos ronde o meio milhão de patacas. Ainda esta semana será endereçado à Fundação Macau um pedido de apoio financeiro nesse montante.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

A Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, lançou este sábado um apelo para que as pessoas acolham, por um período de dois meses, os gatos que se encontram no abrigo da instituição, de modo que a esta possa proceder às necessárias reparações, depois dos estragos provocados pela passagem do tufão Hato. A avaliação dos estragos nos dois abrigos da instituição ainda não está feita, mas o presidente da Anima acredita que será de pelo menos meio milhão de patacas, valor que será pedido ainda esta semana, e com carácter de urgência, à Fundação Macau.

“Nós precisamos de fazer reparações nos dois abrigos, sobretudo o mais complicado é o dos gatos, porque os gatos precisam de uma rede de cobertura e de telhados para não se escaparem. A situação é complicada porque o telhado, há uma árvore que caiu, está praticamente a desabar. Aquilo cria problemas de segurança para as pessoas, para os animais nem se coloca, porque os animais não podem andar ali, estão todos concentrados nos quartos”, contou ontem Albano Martins ao PONTO FINAL. A partir de Portugal, o presidente da Anima descreveu o risco acrescido de propagação de vírus entre os animais, situação que já se verificava antes do furacão Hato ter danificado seriamente as instalações: “O que significa que, nós como já estávamos a ter um surto de vírus que estava a matar vários gatos, mais gatos do que o normal, agora vamos ver isso tudo multiplicado”. Dos cerca de trezentos gatos que se encontram no abrigo, cerca de 80 fugiram no dia da tempestade, sendo que entretanto 40 foram recuperados, contou ainda o activista.

A urgência de retirar os gatos do abrigo levou a instituição a divulgar este sábado um apelo, na sua página de internet: “Estamos a fazer um apelo às pessoas, e muitas pessoas têm respondido, para serem famílias de acolhimento por dois meses para nós podermos retirar os gatos quase todos de lá e podermos fazer as reparações que temos que fazer”. Um trabalho que não poderá ser efectuado sem apoio financeiro do Executivo, explicou o economista: “Mas isso se tivermos capacidade financeira, que vamos pedir ao Governo, e se houver construtores, porque nós queremos reparar as janelas, não há vidros, não há pessoas para fazerem isso, porque estão muito ocupadas. De facto não sabemos quanto tempo é que isso vai levar”.

Em resultado da campanha ontem lançada, a Anima foi já contactada por um número significativo de pessoas, revelou Albano Martins: “Nós fizemos duas campanhas, uma para voluntários que fossem lá para ajudar a reparar, a retirar as árvores, a limpar, e recebemos muita gente. E essa nova campanha que lançámos ontem [sábado] é para padrinhos de animais. Tivemos à volta de 150 chamadas ontem, nem todas eram sobre isso, mas a grande maioria era sobre isso, para famílias de acolhimento”. A distribuição de animais pelas famílias de acolhimento terá início já hoje, explicou ainda.

Para além do “Paraíso dos Gatos”, também o abrigo para os cães, igualmente localizado em Coloane, sofreu estragos, ainda que a situação não inspire tantos cuidados: “É sobretudo aí, porque no abrigo dos cães nós tivemos vedações que caíram, telhados que desapareceram, mas aí é mais fácil de gerir porque os cães não saltam muros enormes e os gatos saltam”. Nenhum dos animais sofreu ferimentos, assegurou ainda o activista: “Há animais que se escaparam, cães que se escaparam, porque caiu uma árvore na vedação, partiu-lhes a casa, eles conseguiram fugir, mas quando chegamos lá de manhã estavam os animais à porta, à nossa espera. No abrigo devemos ter à volta de 400 cães”.

O economista diz que a avaliação dos estragos nos dois abrigos ainda não está feita, mas já há uma estimativa: “Temos uma avaliação por alto, que os estragos vão-nos ficar em meio milhão de patacas, é uma avaliação que eu fiz, porque eu conheço os custos das reparações e os custos de construção de lá. Meio milhão de patacas vai ser o quanto nós vamos precisar para recompor aquilo tudo”.

O pedido de apoio será endereçado ainda esta semana à Fundação Macau, com carácter de urgência, explicou Albano Martins, uma vez que as obras não podem esperar até ao término do prazo para entrega de pedidos: “Vamos pedir à Fundação Macau meio milhão de patacas para isso. Vamos fazer esse apelo, aliás eu sei que a Fundação Macau já disse que suportaria a comunidade até um determinado limite, salvo erro 300 mil patacas. Os pedidos têm que ser feitos até Setembro, nós não temos esse tempo, nós precisamos de ter uma confirmação rápida, nós não podemos esperar até finais de Setembro para eles analisarem e começarmos a fazer as obras, temos que começar as obras agora”, rematou o activista.