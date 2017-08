Tufão Hato deixa Escola Portuguesa de Macau em “cenário de guerra”

Apesar da destruição que se apoderou da Escola Portuguesa de Macau na passagem do tufão Hato, a vice-presidente da instituição garantiu que a escola estará pronta para abrir portas no dia 6 de Setembro. Ontem eram ainda visíveis as consequências da tempestade tropical que arrancou árvores, quebrou janelas e ares condicionados e deitou abaixo duas paredes exteriores dando acesso directo para a rua.

“A escola parecia um cenário de guerra, era o caos, estava tudo destruído”. Foi assim que Zélia Baptista, vice-presidente da Escola Portuguesa de Macau (EPM), descreveu ao PONTO FINAL o quadro por si encontrado na quarta-feira. Após a passagem do tufão Hato, a responsável deslocou-se até à instituição para avaliar os danos e encontrou, desde logo, o portão eléctrico “escancarado” devido às árvores caídas que forçaram a sua abertura. “Entrei, sentei-me aqui [aponta para umas escadas de cimento na entrada de um dos edifícios] e pus as mãos à cabeça”, contou. Dezenas de árvores quebradas, janelas partidas e chapas de metal caídas dos edifícios adjacentes compunham o cenário encontrado ontem pelo PONTO FINAL durante a visita à escola e acompanhado pela vice-presidente da instituição. Apesar dos estragos que a responsável não soube ainda quantificar, as empresas de reparação garantiram à EPM “ter tudo preparado para o dia 6 [de Setembro]”, data em que terá início o novo ano lectivo.

“Quase em todas [as salas de aula] entrou água e lama, quase todas as salas têm vidros partidos. As que foram mais afectadas foram a sala de informática e a sala de música. Na sala de informática detectámos hoje [ontem] que há cabos que não estão a funcionar porque entrou muito água. Houve uma ilha [de computadores] que apanhou água mas já os estivemos a testar e eles estão a funcionar. O que a água fez foi mesmo danificar os cabos, o soalho e as salas também precisam quase todas de ser pintadas”, descreveu Zélia Baptista. As limpezas e reparações mais prementes foram ontem asseguradas por uma equipa de “cerca de 10” funcionários da própria escola que se prontificaram a trabalhar no período de férias, contou a responsável.

Dois muros exteriores – um dos quais intervencionados pelo artista Vhils em Maio último – ruíram e dão neste momento acesso directo da rua para o interior da escola. “Essa é uma das prioridades por causa da segurança dos alunos, por causa da segurança dos funcionários, da segurança da escola, dos bens que temos” assegurou Zélia Baptista. A solução encontrada será, contudo, temporária e passa pela construção de uma vedação até ser possível a reconstrução dos jardins que na tarde de ontem estavam ainda cobertos de árvores caídas e onde a circulação não era possível. “Mas isso não é impeditivo de maneira nenhuma que as aulas comecem no dia 6. O estado das salas de aula, as condições de segurança, isso sim, tem que estar tudo pronto”, garantiu a responsável.

A Escola Portuguesa de Macau tinha sido recentemente alvo de reparações para a preparação do novo ano lectivo que terão agora de ser refeitas. “Tínhamos pinturas, exteriores e interiores, que também já estão deterioradas e que vão ser refeitas. Nós fazemos uma limpeza anual muito, muito profunda que também já tinha sido quase toda feita e também vamos ter que a refazer”, contou a vice-presidente. No entanto, as empresas responsáveis já foram contactadas e garantiram ter a escola pronta para o arranque do novo ano lectivo, a 6 de Setembro.