Serviços de energia eléctrica e telecomunicações ainda com falhas

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) continua os trabalhos de reparação dos equipamentos de energia eléctrica. Dos 250 mil clientes afectados à passagem do tufão “Hato”, 20 mil continuavam sem electricidade até ao final do dia de ontem. O director de Operação e Manutenção da Rede da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), Billy Chan, destacou a gravidade da inundação e os danos graves provocados nos equipamentos. Prevê-se, entretanto, que esta manhã a população de Macau já tenha acesso a água.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

Até à meia-noite de ontem, 20 mil clientes da Companhia de Electricidade de Macau (CEM) continuavam sem serviço de energia eléctrica. Porém, mais de 90 por cento daqueles já terão entretanto o serviço de fornecimento de energia reposto. Uma equipa de cem pessoas continuou as reparações dos equipamentos durante a noite, sendo que a demora nas reparações deve-se à extensão dos estragos provocados pelas inundações nas instalações eléctricas na Praça de Ponte e Horta, Patane, Porto Interior, Fai Chi Kei, Zona Norte, Areia Preta e Cotai. De acordo com o director de Operação e Manutenção da Rede da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), Billy Chan, “a inundação foi realmente séria em algumas áreas, com a água a chegar aos três metros de altura. Alguns equipamentos ficaram com danos graves”.

Às 6h da manhã de ontem, a CEM repôs o fornecimento de energia aos mais de 210 mil clientes aos quais a energia foi cortada. A reparação foi feita durante a noite pelos técnicos da China Southern Grid, empresa que fornece a maior quantidade de energia eléctrica ao território. “Temos cerca de 300 sub-estações de clientes [de um total de 1500] que foram afectadas, ou seja, entrou água nas instalações. Portanto, antes de ligarmos os equipamentos temos de garantir que estão em boas condições e deslocamo-nos a um de cada vez para inspeccionar e limpar com cuidado ”, disse Billy Chan aos jornalistas, numa visita aos locais em que as instalações eléctricas foram danificadas.

O responsável referiu que o fornecimento de energia que provém do continente foi afectado com a chegada do tufão e, por isso, “registou-se uma grande quantidade de interrupções de energia em Macau”. Em primeiro lugar, a CEM teve de garantir que a ligação à rede chinesa estava disponível e, depois, perceber a quantidade de energia que ainda era possível importar.

“Priorizámos os clientes críticos, como hospitais e departamentos governamentais. Os hospitais foram afectados porque toda a cidade teve a energia eléctrica interrompida. Em 20 minutos, os nossos geradores pararam e, gradualmente, fomos repondo o abastecimento de energia. Portanto, os hospitais foram afectados talvez entre 30 minutos a 1h”, disse Chan.

O responsável da CEM explicou ainda que tem de ser evitada a humidade dos equipamentos de energia eléctrica. Os equipamentos de algumas das “sub-estações foram construídos um pouco mais altos do que o nível do chão, mas, claro, não podemos colocá-los a uma altura muito elevada e, por isso, existe sempre uma limitação para evitar que coisas como esta aconteçam”.

Questionado sobre os mecanismos de prevenção em caso de ocorrência de tufões, o dirigente mencionou o plano de contingência da CEM. “Os tufões acontecem todos os anos e temos planos para lidar com estas situações, particularmente em conjunto com a China Southern Grid. Temos um protocolo com a empresa para garantir que a fiabilidade da energia eléctrica acontece antes e depois de um tufão”.

O portal dos Serviços de Meteorologia e Geofísica (SMG) esteve em baixo durante um largo período de tempo na sequência do ‘apagão’ que afectou toda a cidade de Macau. Em declarações ao PONTO FINAL, Vera Varela, porta-voz dos SMG, disse que enquanto durou a falha de energia os mesmos serviços não tiveram acesso às estações meteorológicas. Os canais de rádio e televisão públicos também sofreram interrupções, pese embora a Protecção Civil recomende aos cidadãos que estejam atentos aos seus noticiários especiais.

CTM PREVÊ RECUPERAR SERVIÇOS AFECTADOS NA TARDE DE AMANHÃ

São cinco os aparelhos de telecomunicações da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) que continuam sem conexão a fornecimento de energia. Em comunicado, a CTM refere que três das instalações estão suportadas por geradores móveis, uma por fonte de alimentação ininterrupta e outra continua a na fase de escoamento de água e trabalhos de restauração.

“Ainda que a CTM tenha instalado barreiras de água nas zonas mais baixas, o nível da água foi demasiado alto, o que fez com que o equipamento de telecomunicações ficasse inundado e provocasse danos na linha fixa e nos serviços de Internet na área da Rua do Almirante Sérgio, Avenida Almirante Lacerda e Avenida de Artur Tamagini Barbosa”, escreveu a CTM em comunicado.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO ESTA MADRUGADA

A directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água disse ontem em conferência de imprensa que o reabastecimento de água estava previsto para esta madrugada. “A última informação que nós temos é que a sala de bomba está em condições de ser reparada porque a água já foi drenada e, em princípio, até hoje à noite ou madrugada, a água pode ser tratada e depois pode ser abastecida”, disse Susana Wong. O abastecimento deverá regressar à normalidade dentro de um ou dois dias.

As três estações de água foram afectadas por causa da electricidade, referiu aquela responsável. Após reparação imediata do reservatório de Coloane, a água começou a ser fornecida às 19h de ontem. “Sabemos que a produção de água da estação da Ilha Verde é cerca de metade”, indicou.