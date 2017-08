Seguradoras estimam prejuízos no valor de mais de mil milhões de patacas

Jiang Yidao, presidente da Associação de Seguradoras de Macau, afirmou que o tufão “Hato” representa um grande desafio para a indústria dos seguros de Macau, incluindo o tratamento de queixas – que desafia a gestão de risco das empresas locais.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, aquele dirigente estima que as perdas excedam largos milhões de patacas. Quanto aos donos dos veículos que sofreram danos com as inundações poderem ser compensados, Jiang indicou que depende se os donos têm, ou não, seguro completo.

O presidente da Associação de Bancos de Macau, Ip Sio Kai, disse ontem que, devido à passagem do tufão “Hato” por Macau, mais de quatro dezenas de bancos não conseguiram abrir portas por motivos de corte de energia ou inundação. As instituições bancárias estão agora a restabelecer-se gradualmente, mas mais de uma centena de caixas multibanco foram danificadas.