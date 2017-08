Património, incluindo o classificado pela UNESCO, sem danos graves

Até ver, os danos são mínimos. “Graças a deus”, desabafou Alexis Tam.

O património de Macau, incluindo o que está classificado pela UNESCO, não sofreu danos graves, garantiu ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

“O dano criado é mínimo. O património de Macau não foi muito afectado. Graças a deus”, afirmou Alexis Tam.

O Instituto Cultural (IC) realizou ontem uma primeira ronda de vistorias e as conclusões preliminares indicam que “nenhum sítio se encontra, de momento, em perigo estrutural”, existindo “um pequeno número de locais que sofreram danos por via de queda de árvores ou falta de electricidade”.

Esta informação foi detalhada em comunicado pelo IC que destacou pessoal para inspeccionar o conjunto inscrito na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), incluindo o Centro Histórico de Macau e os edifícios classificados (61 monumentos e 46 edifícios de interesse arquitectónico) e os principais templos e igrejas.

“Os 22 edifícios do Centro Histórico encontram-se basicamente em boas condições”, garantiu o IC, dando o exemplo da Fortaleza da Guia, cujo muro sofreu danos, devido à queda de árvores, e da queda do mastro com o sinal de tufão em cima do edifício.

O tecto falso do frontispício do Teatro Dom Pedro V, o primeiro teatro de estilo ocidental na China, também caiu e os andaimes de reparação do Seminário e Igreja de S. José ficaram danificados e vão precisar de ser reforçados, tendo sido ainda registadas quedas de árvores no Largo do Lilau, que causaram, inclusive, ferimentos a transeuntes.

O IC indicou que vão ser realizadas, com a maior brevidade, inspecções ‘in loco’, por empresas contratadas, e que os departamentos relevantes vão ser contactados nos próximos dias “a fim de eliminar as situações de perigo o mais rapidamente possível”.

O IC refere ainda ter também entrado em contacto com os proprietários e os administradores dos principais templos e igrejas, não havendo “grandes danos nas estruturas ou paredes exteriores”.

Já os templos e igrejas que sofreram danos com a queda de árvores ou danos nos telhados devido à força das águas – que estiveram sem comunicações ou electricidade – o IC enviou funcionários aos locais para “fornecer com urgência apoio e assistência na limpeza”.

Devido à “grande quantidade de edifícios do património” em Macau “ainda não estão concluídas as vistorias a mais de 100 edifícios classificados”, afirmou o IC.

Dado ser ainda “necessário algum tempo” para “levar a cabo uma inspecção detalhada e limpeza”, o horário de abertura de todos os edifícios patrimoniais, incluindo templos e igrejas, será ajustado consoante as circunstâncias e os mesmos serão apenas reabertos ao público após a conclusão dos trabalhos de reparação.

Na conferência de imprensa, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura falou também dos antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun, em Coloane: “Não estão em boa condição, mas a povoação não foi muito afectada. Só um dos dez estaleiros é que foi destruído. No futuro podemos reconstruir a estrutura e os outros nove vamos reforçar”.

Em Março, o IC anunciou a abertura do procedimento de classificação do conjunto de Lai Chi Vun – donde o último barco saiu há mais de uma década -, determinando a suspensão de qualquer intervenção nos estaleiros que se encontravam em grave estado de degradação.