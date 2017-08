“Neste momento não é só fazer queixas, é também ajudar a cidade a voltar ao normal”

A Associação dos Jovens Macaenses (AJM) vai organizar esta tarde uma acção de limpeza nas ruas adjacentes ao Mercado Vermelho. Numa estimativa feita ao PONTO FINAL ontem à noite, Guiomar Pedruco, presidente da AJM disse que eram esperadas “por volta de 40 pessoas”. O ponto de encontro será na dependência do banco HSBC localizado na Avenida de Horta e Costa, junto ao Mercado Vermelho às 15h e depois às 18h. “Não temos hora de acabar e quem puder trabalhar mais tarde, trabalha mais tarde, quem precisar de sair mais cedo, sai mais cedo” disse Pedruco.

Ao PONTO FINAL, a dirigente associativa descreveu o “caos” que ontem encontrou nas “ruas mais pequenas” adjacentes ao Mercado Vermelho. “Está um caos com lixo e depois as pessoas a deitarem lixo nas ruas principais e eu pensei que nós, como residentes de Macau, podemos ajudar porque o IAM [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais] não tem pessoal suficiente para fazer tudo”.

O objectivo será limpar as ruas e esvaziá-las do lixo que ainda resta. Para o efeito, Guiomar Pedruco disse já ter contratado um camião para levar os detritos que serão recolhidos até aos aterros do IACM. Paralelamente, a associação vai ainda distribuir águas pelos lares de idosos mais afectados. Ambas as acções, assim como os meios necessários, terão os custos inteiramente suportados pela Associação dos Jovens Macaenses.