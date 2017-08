Fong Soi Kun queria sair

Director demissionário dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos tinha intenções de se reformar. A revelação foi feita ao PONTO FINAL pelo seu antecessor, Olavo Rasquinho, director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos entre 1997 e 1998, período durante o qual teve como vice-director Fong Soi Kun. Rasquinho apontou que em situações de calamidade o Governo procura um “bode expiatório”, embora desconheça as razões que levaram à demissão de Fong.

“Uma pessoa muito sensata, muito ponderada e competente profissionalmente”, foi como Olavo Rasquinho, director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) entre 1997 e 1998, descreveu Fong Soi Kun, director demissionário dos mesmos serviços. Fong apresentou ontem a sua demissão após 18 anos à frente do organismo, os quais foram antecedidos por dois anos como vice-director de Olavo Rasquinho. Sobre a demissão, o antigo responsável dos SMG revelou ao PONTO FINAL que Fong Soi Kun “estava com intenção de se reformar desde há alguns anos”. “O Governo é que parece-me que o tem segurado para ele se manter até agora”, contou.

Questionado quanto às razões que podem levar à instauração de um processo disciplinar a um director dos SMG, Rasquinho respondeu que “quando há grandes calamidades, tem de se arranjar um bode expiatório e, normalmente, são demitidos os directores.” “O director de um serviço meteorológico, perante situações deste tipo, está sujeito a críticas e pressões muito grandes, muitas vezes sem razão. Um director, acima de tudo, é um técnico e baseia-se na opinião dos que estão a seguir os fenómenos e, com os dados que tem na altura, toma as decisões sob forte pressão e ponderadas dentro da medida do possível”, disse o actual presidente da Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica. Contudo, “tal não quer dizer que não se possa falhar”, salvaguardou.

Sobre a rápida evolução do tufão Hato, que passou de sinal 8 para sinal 10 em duas horas e meia, Rasquinho disse que “perante um fenómeno que avança com relativa velocidade e alterações no sentido do agravamento”, não considera que seja “muito estranho que se passe do 8 ao 10 com algumas horas de espaçamento”. “Essas etapas vão sendo cumpridas em função da evolução do fenómeno, se evolui muito rapidamente não me admira que os sinais possam ser içados com um certo intervalo relativamente curto que os leigos poderão achar muito estranho, mas os técnicos tinham os dados na mão, com certeza que procederam com cuidado”, considerou.

Contudo, o presidente da Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica assume que “não é frequente” ocorrer uma mudança brusca dos sinais, “até porque o sinal 10 é muito raro”. “Eu acho que isso é possível na medida em que, se o fenómeno evolui com grande rapidez e se há informações constantemente a ser renovadas com o sentido de agravamento, os meteorologistas pronunciam-se em função dessas informações, de maneira que não acho estranho que isso possa acontecer”, disse Olavo Rasquinho.