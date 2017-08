Director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos demitiu-se

Chui Sai On admitiu a possibilidade de vir a ser instaurado processo disciplinar contra Fong Soi Kun.

O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau, Fong Soi Kun, apresentou a demissão, um dia depois da passagem do tufão Hato pelo território, anunciou o chefe do Executivo.

“Recebi o pedido de demissão do senhor Fong por razões particulares e, de acordo com as minhas competências, autorizei”, afirmou o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

O anúncio da demissão de Fong Soi Kun abriu a conferência de imprensa, realizada ao final da tarde na sede do Governo e que reuniu três dos cinco secretários que compõem o Executivo de Macau, a qual foi antecedida por um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do tufão Hato.

Natural de Macau, Fong Soi Kun, que fala português, foi escolhido para dirigir os SMG ainda no período da administração portuguesa, mais precisamente em 1998, e era, até ontem, um dos directores de serviço mais antigos.

“Posteriormente, teremos de seguir os procedimentos normais”, afirmou o chefe do Executivo, indicando que a possibilidade de um eventual processo disciplinar será discutida com o secretário da tutela (Transportes e Obras Públicas), Raimundo do Rosário, que não se encontra em Macau.

“A demissão é um pedido pessoal e o processo disciplinar é outro assunto, por isso é que após o regresso do senhor secretário Raimundo do Rosário é que vamos continuar a fazer acompanhamento do caso porque são dois casos diferentes”, declarou Fernando Chui Sai On.

O chefe do Executivo negou ainda interferências ao ser questionado sobre alegadas pressões exercidas sobre os SMG relativamente aos sinais de tempestade tropical a içar em nome dos interesses dos casinos.

“Eu nunca interferi nas decisões tomadas pela Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, porque eles fazem as decisões conforme os dados científicos”, além de que o director dos SMG responde perante o secretário Raimundo do Rosário e o secretário perante o chefe do Executivo, argumentou o líder do Governo.

Fong Soi Kun, que foi criticado nas últimas horas pela subida tardia do sinal 10 e por uma transição demasiado rápida a partir dos sinais 8 e 9 (ver notícia na pág. 4), já tinha estado debaixo de fogo noutras ocasiões devido ao ‘timing’ do hastear dos sinais de tempestade tropical.

Fernando Chui Sai On revelou ainda que foi sugerida a subdirectora dos SMG, Florence Fong, para substituir Fong Soi Kun no cargo.