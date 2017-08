Depressão tropical ameaça trazer mais chuva torrencial no fim de semana

Uma nova depressão tropical acaba de se formar junto às Filipinas, o que poderá trazer de novo inundações à região do sul da China, incluindo Macau.

De acordo com o AccuWeather, um dos mais importantes websites de previsão meteorológica do mundo, a nova depressão tropical está a seguir precisamente a mesma trajectória do tufão Hato. Rodeada por água quente do mar das Filipinas, a depressão tropical está a ganhar intensidade à medida que se aproxima da ilha de Luzon. A intensificação da força dos ventos deverá também ocorrer depois da depressão atravessar as Filipinas, hoje mesmo, e encontrar ventos favoráveis e as águas igualmente quentes do mar do sul da China.

Aí, segundo o meteorologista Adam Douty, a depressão deverá passar a tempestade tropical, mas “a grande ameaça será a existiencia de inundacões junto a Macau e Hong Kong, na zona oeste de Guangdong até ao sul de Guangxi”.