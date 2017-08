Danos em escolas, bibliotecas e espaços culturais

A passagem do tufão Hato por Macau causou 432 incidentes, entre quedas de cimento e objectos suspensos, e resultou em danos em instalações como escolas, bibliotecas e espaços culturais.

O coordenador do Centro de Protecção Civil (COPC), Leong Iok Sam, deu conta dos números mais actualizados relativos aos incidentes causados pelo tufão, incluindo “quedas de cimento, de revestimento exterior das paredes, objectos suspensos, quedas de reclames, toldos, placas metálicas, varas de ferro e janelas”.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, informou que “algumas instalações recreativas, como bibliotecas, foram muito afectadas”, destacando os casos das bibliotecas do Mercado Vermelho, Patane (inaugurada em Dezembro de 2016) e Coloane, atingidas “por inundações e cheias”.

“Alguns livros foram destruídos, danificados, podemos dizer que em quase metade das instalações recreativas é necessário fazer reparações”, afirmou.

Tam destacou também os danos verificados no tecto do Centro Cultural de Macau, a cerca de um mês do início do Festival Internacional de Música.

O secretário disse ainda que a directora dos Serviços de Educação e Juventude o informou que “algumas escolas foram afectadas pela inundação”.

“Se calhar uma parte das escolas não consegue começar as aulas no dia 1 de Setembro. Mas o Governo da RAEM vai tentar ajudar ao máximo as escolas a fazer reparações e voltar à normalidade para que consigam começar as aulas conforme o calendário fixado”, indicou.

O governante falou ainda sobre outras duas áreas sob a sua tutela: a saúde e os serviços sociais. Sobre a primeira, agradeceu ao pessoal médico que estava de férias e “voluntariamente” regressou ao trabalho para assistir nos hospitais.

Alexis Tam pediu “paciência aos cidadãos”, em particular no que toca ao abastecimento de água, quando cerca de 40% da população se encontra com as torneiras a seco.

“Até agora não temos água em todo o território de Macau. O Instituto de Acção Social (IAS) tem lançado medidas, por exemplo, comprar garrafas de água nos supermercados para oferecer às pessoas com necessidades”, disse, incentivando ainda os trabalhadores que têm água nos seus serviços a fazerem o mesmo, em particular para com “os idosos solitários e pessoas com deficiência”.

O IAS, disse, tem “água suficiente para sobreviver pelo período de uma semana”.

Questionado sobre a existência de desalojados, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, indicou que o centro de abrigo de tufão recebeu cerca de 50 pedidos de alojamento na quarta-feira, mas a maioria já abandonou as instalações e “poucas terão de ficar mais uma noite”.

Por seu lado, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, anunciou a adopção de medidas provisórias nos serviços públicos, como a aceitação de atrasos à chegada ao trabalho.

“Tendo em conta a situação de trânsito, muitos trabalhadores não conseguem apresentar-se ao trabalho a horas, por isso o atraso pode ser considerado justificado”, afirmou.

O director dos Serviços de Economia, Tai Kin Yip, informou que o Conselho de Consumidores fez visitas a 68 supermercados, farmácias e restaurantes para garantir a estabilidade dos preços, numa altura em que surgem queixas de aumentos, nomeadamente da água.

Um comunicado enviado esta noite informava que os Serviços de Turismo (DST) estão a “averiguar a situação dos preços dos quartos de hotéis e pensões”, mas não detectaram “até ao momento estabelecimentos hoteleiros a praticar preços mais elevados do que os reportados à DST”. Foram, no entanto, verificadas subidas em “alguns portais de reservas de quarto online”.

Tanto no que toca aos aumentos de bens de consumo, como nos preços dos quatros de hotel, as autoridades não avançaram com medidas concretas para combater esta situação.