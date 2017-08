Bandeira a meia haste hoje em memória dos oito mortos

Chui Sai On, em nome do Governo da RAEM, pediu desculpa à população por não se ter feito mais.

A bandeira de Macau vai estar hoje a meia haste em sinal de luto pelas oito vítimas mortais causadas pelo tufão Hato.

“Todos os departamentos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), inclusive os postos fronteiriços, terminais marítimos e delegações no exterior, colocarão, amanhã (dia 25 de agosto), a bandeira a meia haste como sinal de luto”, indicou ontem o Gabinete do Porta-voz do Governo em comunicado.

A passagem do tufão Hato por Macau fez oito mortos – seis homens e duas mulheres – e mais de 200 feridos, deixando um rasto de destruição na cidade, que sofreu graves interrupções no fornecimento de água e electricidade.

“Exprimo mais uma vez, em nome do governo da RAEM, os meus mais profundos sentimentos pelas vítimas mortais, bem como os sentidos pêsames e condolências aos familiares”, afirmou o chefe do Executivo numa conferência de imprensa que foi antecedida por um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

Seguiu-se, pouco depois, um pedido de desculpa à população de Macau.

“Embora tenhamos feito previsões e tomado medidas preventivas face a este desastre não podemos deixar de reconhecer que o que foi feito não foi suficiente. Aqui, em nome do Governo da RAEM, peço imensas desculpas à população”, declarou Fernando Chui Sai On.

“O Governo da RAEM vai fazer o máximo possível para que a vida da população possa voltar à normalidade”, afirmou o chefe do Executivo, prometendo “envidar todos os esforços” nesse sentido.

Já antes o chefe do executivo tinha lamentado as vítimas e as “perdas avultadas” provocadas pela tempestade tropical. Chui Sai On falava durante uma visita ao Centro de Operações de Proteção Civil (COPC), durante a tarde de quarta-feira para avaliar as consequências do tufão. Em “desastres naturais e estados de emergência, tem de se dar prioridade à segurança da população”, sublinhou na altura o Chefe do Executivo.

Chui Sai On, que se deslocou à zona do Jardim Cidade das Flores, na ilha da Taipa, para conhecer a situação no terreno, garantiu que os vários organismos vão fazer um balanço da tempestade, rever os mecanismos vigentes e procurar aperfeiçoar os trabalhos de protecção civil.

Por seu lado, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Alexis Tam, garantiu o empenho do sistema de Saúde na prestação de cuidados médicos aos feridos causados pela passagem do tufão Hato, após uma visita ao serviço de urgência do centro hospitalar Conde de São Januário.

O responsável destacou “a mobilização de maior número de mão-de-obra efectiva” e “a activação atempada de produção eléctrica” para responder ao corte de energia ocorrido no território e garantir “o funcionamento normal do hospital” e a “prestação de assistência médica a um número de feridos relativamente grande”, de acordo com um comunicado oficial.

Na sequência de um corte de energia, sentido em todo o território durante a tarde de quarta-feira, o centro hospitalar Conde de São Januário informou ter activado o “gerador ‘backup’ para o fornecimento de iluminação de emergência e eletricidade, tendo assim os serviços básicos sido assegurados”.

O hospital indicou que a interrupção de energia afectou os sistemas de gás, de abastecimento de água, de proteção contra incêndios, de segurança, alguns equipamentos de imagiologia e de ar condicionado, mas todos voltaram a funcionar após ser ligado o gerador.

As vítimas mortais

O tufão fez oito vítimas mortais. Um homem, de 49 anos, morreu após ter sido atropelado por um autocarro de turismo, perto do casino Grand Lisboa, e outro, de 30 anos, sucumbiu aos ferimentos após ter escorregado na rua e batido com a cabeça numa parede. Um terceiro, de 60 anos, caiu do 11.º para o 4.º andar do prédio onde morava, e um casal de residentes morreu afogado na cave da sua casa. Já ontem, foram encontrados dois cadáveres em parques de estacionamentos de edifícios residenciais e outro numa loja.

Além dos oito mortos, os Serviços de Saúde registaram também 153 feridos (88 homens e 65 mulheres), incluindo dois graves. “Praticamente todos os ferimentos” foram causados por “cortes de vidros” ou por “objectos pesados”, esclareceu o director dos Serviços de Saúde, Lei Chi Ion.