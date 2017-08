Universidade de Macau faz avanços na pesquisa sobre o cancro

Investigadores da UM descobriram forma de melhorar terapia de precisão do cancro, utilizando tecnologia baseada em inteligência artificial desenvolvida nos seus laboratórios.

Uma equipa de investigação multidisciplinar da Universidade de Macau (UM) conseguiu um avanço científico significativo no desenvolvimento de terapias de precisão de células cancerígenas e cancros primários. Os investigadores testaram a susceptibilidade de células dissociadas dos tecidos cancerígenos a diferentes fármacos num chip microfluídico e conseguiram reduzir o tempo de obtenção dos resultados.

O novo chip, desenvolvido pelo Laboratório de Referência do Estado de Sinais Analógicos e Mistos VLSI da UM, permitiu que o teste de susceptibilidade a fármacos de células singulares em gotículas microfluídicas de amostras de tamanho reduzido, em combinação com o processamento de imagem, acelerasse o processo de análise. Com este estudo, os resultados dos testes foram obtidos em 24 horas.

O estudo, intitulado “Drug Screening of Cancer Cell Lines and Human Primary Tumors Using Droplet Microfluidics”, foi publicado recentemente no jornal “Scientific Reports”, editado pelo Nature Publishing Group.

À frente do estudo esteve Ada Wong Hang Heng, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Macau, sob a orientação do director da mesma faculdade, Chuxia Deng. Essencial para a obtenção de resultados positivos foi o desenvolvimento naquela escola de tecnologia de processamento de imagem com base em inteligência artificial, que permite um mais eficaz rastreio de células cancerígenas.

O estudo fez também uso de um chip microfluídico melhorado por uma equipa de investigadores da Universidade de Macau, integrado nomeadamente pelo vice-reitor Rui Martins e pelos professores Mak Pui In e Jia Yanwei. O projecto foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Macau e recebeu o apoio do Hospital Kiang Wu.