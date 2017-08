Três mortos e dois desaparecidos na passagem do tufão Hato

Três pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas devido à passagem do tufão Hato, o mais forte desde há 18 anos, disse à Lusa fonte oficial dos Serviços de Polícia Unitários. Segundo a mesma fonte, os mortos são um homem de 62 anos e residente de Macau que “caiu de um prédio”, um outro homem, de 45 anos, turista da China, “atropelado por um camião”, e ainda um outro homem, de 30 anos, trabalhador não residente, que “estava na rua e que não resistiu ao vento forte e bateu contra uma parede”. Na zona do Fai Chi Kei, no Norte da cidade, duas pessoas estão dadas como desaparecidas.

As três vítimas mortais não são cidadãos portugueses, disse à Lusa o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno. “De acordo com as autoridades de segurança de Macau, nenhum dos três mortos confirmados e dos dois desaparecidos é cidadão português”, afirmou o diplomata, acrescentando ter já comunicado a informação ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.