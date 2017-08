Serviços de Saúde prevêem aumento do número de camas para cuidados paliativos

Mais camas para cuidados paliativos e mais enfermarias de fase terminal em diversas especialidades, estão nos planos dos serviços de Saúde. O número exacto ainda não foi divulgado, mas o aumento deve-se, principalmente, ao contínuo envelhecimento da população.

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) prevêem o aumento do número de camas para cuidados paliativos e o aumento de enfermarias de fase terminal em diversas especialidades. O envelhecimento da população e consequente aumento das doenças crónicas registadas em Macau merecem atenção por parte do Governo, que pretende com este aumento dar resposta à procura de tratamento de cancro e de serviços na fase terminal pela população.

A informação foi avançada em resposta a uma interpelação escrita endereçada ao Governo por Zheng Anting. O deputado defende que o Centro Paliativo Hong Leng – criado em 2000 através de uma cooperação entre os SSM, o Instituto de Acção Social (IAS) e o Hospital de Kiang Wu, tornando-se o primeiro a disponibilizar serviços de internamento, tratamento, atenuação da dor e paliativos aos pacientes em fase terminal de cancro – “já não consegue satisfazer as necessidades de uma população envelhecida como a de Macau”.

Os SSM apontam que, “inicialmente, o Centro [Paliativo de Hong Leng] dispunha de 23 camas, as quais foram aumentadas, posteriormente, por necessidade, para as actuais 55, com uma taxa de ocupação anual de 84,3 por cento em 2016”. Por outro lado, Zheng Anting destaca que o centro “só presta serviços às pessoas em fase terminal de cancro, excluindo portanto outros doentes”.

De acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), as principais causas de morte em Macau são os problemas do sistema circulatório, o cancro e complicações relacionadas com o sistema respiratório. O número de mortes resultantes destas doenças passaram de 1108 em 2007 para 1752 em 2016, indicou Zheng Anting na sua interpelação. E questionou: “Com vista a dar resposta às necessidades dos residentes, a Administração deve aumentar o número de camas nos cuidados paliativos e disponibilizar este serviço também a outros doentes em fase terminal. Vai fazê-lo?”

Os SSM referiram que, desde Abril de 2006, começaram a subsidiar entidades privadas para a criação de centros de recuperação que recebam doentes, encaminhados pelo Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), “cujo estado de saúde seja estável, com condições de alta, mas que por motivos de falta de condições de cuidados no domicílio ou por se encontrarem em espera de vaga para admissão em equipamentos sociais, de entre os quais doentes com doenças do aparelho circulatório e respiratório, não é possível ser-lhes dada alta”.

Os serviços paliativos e de cuidados dos idosos foram integrados na implementação das medidas de curto, médio e longo prazo do Plano Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos 2016-2025.