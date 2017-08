Perito em acidentes de viação rejeitado em Hong Kong foi aceite como testemunha em Macau

Um engenheiro mecânico especializado em acidentes de viação foi aceite como testemunha especializada num tribunal em Macau, após ter sido desqualificado como tal em Hong Kong, noticiou o jornal The Standard.

Lok Kok-keung, antigo professor no Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade Politécnica de Hong Kong, veio a Macau em finais de Maio último para servir como testemunha de uma arguida num caso de acidente rodoviário. A mulher em questão estava a ser julgada por danos à integridade física e negligência após um acidente rodoviário que ocorreu em Fevereiro de 2014. Alegadamente, a condutora teria embatido na traseira do motociclo à entrada de um túnel e o motociclista teria ficado preso debaixo do veículo. A recuperação do motociclista levou nove meses e deixou-o com cicatrizes e sequelas.

Os juízes aceitaram as conclusões de Lok que revelou que a condutora tinha parado o carro antes do embate, porque caso contrário este teria passado por cima do motociclista.

Apelidado de “Detective Galileu em Hong Kong”, Lok Kok-keung é conhecido por testemunhar a favor dos arguidos ao procurar falhas na acusação, escreve o The Standard. Nos últimos 22 anos, o especialista foi chamado a testemunhar em mais de 75 casos. Foi em Outubro último que um tribunal de Hong Kong o recusou como perito.

Ao The Standard, Lok revelou ainda que um outro cidadão de Macau o contactou para ser sua testemunha num caso fatal de acidente rodoviário. Este caso encontra-se ainda em processo judicial.