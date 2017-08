Número de mortos actualizado para cinco, à passagem do tufão Hato

Cinco pessoas morreram e 153 ficaram feridas, a maioria sem gravidade, devido à passagem do tufão Hato, avançaram as autoridades locais. A informação anterior dava conta de três mortos à passagem da tempestade tropical.

Grande parte da cidade continua sem electricidade. Em comunicado, o Centro Hospitalar Conde de São Januário, o único hospital público de Macau, informou que activou o “gerador ‘backup’ para o fornecimento de iluminação de emergência e electricidade, tendo assim os serviços básicos sido assegurados”. O hospital indicou que a interrupção de energia afectou o sistema de gás, abastecimento de água, de protecção contra incêndios, de segurança, alguns equipamentos de imagiologia e o sistema de ar condicionado, mas todos voltaram a funcionar após ser ligado o gerador.

A intensidade da tempestade fez suspender as ligações entre a península de Macau e a Taipa, as ligações aéreas e marítimas, e obrigou ao encerramento das fronteiras. No entanto, ao início da noite foram parcialmente reabertas as pontes e reiniciadas as viagens de avião e barco.

A circulação no tabuleiro superior da ponte de Sai Van continua, no entanto, interdita a motociclos, enquanto o tabuleiro inferior, em túnel, foi encerrado. Este tabuleiro é habitualmente aberto em caso de tufão, quando a parte superior é fechada ao trânsito.

Na ponte da Amizade só foi reaberta a faixa no sentido Taipa-Macau, enquanto na ponte Nobre de Carvalho foi totalmente reposta a circulação, indicou o Centro de Operações da Proteção Civil (COPC) em mensagem telefónica.

As instalações dos postos fronteiriços da Flor de Lótus e da Zona Industrial Transfronteiriça da parte de Zhuhai, adjacente a Macau, sofreram danos e as autoridades remeteram o anúncio da reabertura para data posterior.

Na mesma mensagem, o COPC informou que ainda não tinham sido reabertas as instalações danificadas do terminal marítimo do Porto Exterior e do Pac On, na Taipa.

A passagem do Hato originou um corte de energia que afetou parcialmente os serviços de telecomunicações, que ainda não foram restaurados.

De acordo com a página dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, às 18h, o Hato localizava-se cerca de 180 quilómetros a noroeste de Macau, prevendo-se um enfraquecimento do vento. Escolas, serviços públicos e transportes encontram-se paralisados desde que foi içado o sinal 8 de tempestade tropical, às 09h.