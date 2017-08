“Eu quero é conseguir, no limite, construir aqui um Museu Camilo Pessanha”

Assinala-se no tempo dilatado de uma semana, o programa de celebração dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, que Carlos Morais José concebeu, e que se instala no Edifício do Antigo Tribunal de 1 a 7 de Setembro. Num cartaz que rejeita a propensão académica, acentua-se o encontro entre escritores e artistas, e o lançamento de uma inédita edição-missal de “Clepsidra”. Uma homenagem entendida pelo escritor e jornalista como a antecâmara do Museu Camilo Pessanha, que espera ver nascer em Macau nos próximos cinco anos.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Na Macau a que chegou há quase 30 anos, Carlos Morais José procurou vestígios da passagem do poeta cuja devoção trazia cravada no imaginário. O fascínio pela aura maldita do homem que abriu caminho aos modernistas, atirou-o cedo para a escrita de um ensaio sobre a relação visceral de Pessanha com a mãe, figura condenada à invisibilidade pela maternidade concebida fora do instituído. A relação com o poeta e a sua vocação subversiva atravessa-lhe os anos e culmina com a convicção funda de que, em ano de aniversário redondo, se impõe a celebração que não vira mais ninguém agarrar, para lhe conferir uma dimensão popular e institucional. Com “Camilo Pessanha – 150 Anos”, o escritor e jornalista apresenta um programa que não conhece estrutura rígida e onde enquadra, de 1 a 7 de Setembro, conferências, exposições, leitura de poesia e lançamento de livros. Entre eles, a ousadia de apresentar uma edição da “Clepsidra” com o formato de um missal, coisa de fiel devoto, para introduzir a poesia numa dimensão quotidiana e alargar o vínculo de intimidade com o leitor. O programa, que conta com a presença de 22 convidados, de Macau e Portugal, culmina com um jantar de gala que recria a cozinha macaense assinada por José Vicente Jorge, amigo dilecto de Pessanha. A intenção de Morais José não se encerra, contudo, na celebração que se esfuma no calendário. O escritor carrega o desejo antigo de materializar em Macau um Museu Camilo Pessanha, uma estrutura que acolha a vertente biográfica, mas também o envolvimento intelectual do simbolista, enquadrados nas convulsões do tempo histórico em que viveu. Do projecto que espera ver concretizado nos próximos cinco anos ressalta ainda um lado potenciador de criatividade, com a criação de um prémio anual literário, que carregue o nome do poeta.

Como é que Camilo Pessanha se chega a ti ou quando é que chegas a ele? Como é que isso começa?

Começa ainda em Portugal, porque eu sempre gostei de poesia, e conhecia Camilo Pessanha. Obviamente que foi quando cheguei a Macau [Em 1990, com 26 anos] que comecei a ter uma ligação, conhecia a obra mas é diferente, não é? Quando chegas à cidade onde viveu o poeta, essa obra começa-te a acompanhar com mais frequência. Eu quase que fantasiava que via os sítios que o tinham inspirado, o ambiente que o tinha inspirado, alguns poemas para mim são claramente poemas de Macau. Por exemplo: “Meus olhos apagados. Vede a água a cair. Das beiras dos telhados. Cair, sempre cair”.

Havia já um fascínio pela figura e a sua ‘persona’, ou entras nele pela poética? Há algo na figura que te puxa para a poesia?

Na nossa poesia e na poesia mundial há imensas figuras que se assemelham de alguma maneira ou que têm uma aura maldita, um bocadinho como Camilo Pessanha. Ele não era especial em relação a um Rimbaud, em relação a um Baudelaire, a um Artaud, por aí fora. E, confesso, eram poetas da minha predilecção, digamos que o meu universo é esse.

No imediato, quando te acercas deste território, o que é que procuras dele? Já tinhas a parte palpável da poesia, o que é que procuras da figura?

O que me interessou foi ter encontrado uma série de ‘fait-divers’ ligados ao Camilo Pessanha, que só as pessoas que estão em Macau é que sabem, os detalhes. Porque eu vim trabalhar para a revista de cultura, e logo no segundo número em que eu trabalhei, fizemos um especial Camilo Pessanha. Uma das secções chamava-se ‘Pessanha em Camisa’, e tinhas pequenas citações da intimidade de Pessanha, episodiozinhos, coisas que me aproximaram mais da figura.

Há uma imersão na figura?

Exacto, foi, fui conduzido. Agora que falas nisso…

Sentiste-te impelido a escrever alguma coisa, conduzido por isso?

Sim, eu escrevi imediatamente um livro, o facto de o ter estudado profundamente por causa da revista de cultura, que é uma revista trimestral, portanto aquilo não era um artigo, eram vários artigos, de várias pessoas sobre o Pessanha. E o facto de ter estudado Pessanha inspirou-me um texto, chamado “A Casa para a Morte”.

Um ensaio?

É um ensaio sobre a casa do Camilo Pessanha, que eu chamei “A Casa para a Morte”, um bocado Heideggeriano.

Na perspectiva da transição, da passagem para alguma coisa?

Não, da casa ser construída quase como um sarcófago, como um mausoléu, como uma pirâmide. E ao mesmo tempo ser um local de reencontro. Nós podemos analisar isto em várias perspectivas, uma psicanalítica é claramente uma via uterina, um regresso uterino. Porque o Camilo Pessanha tinha… a única coisa que ele tinha, digamos que europeia, em casa, que era uma casa toda à chinesa, era o rosário que tinha sido da sua mãe, por cima da cama.

Uma relação edipiana?

Sim, com certeza, mas acho que é muito mais do que uma relação edipiana, pode ser edipiana mas não é unicamente motivada pela repressão do desejo na infância, é motivada por muito mais coisas. É tudo muito mais complexo, pela própria identificação que ele tem com ela, e do seu destino. Porque a mãe teve um destino desgraçado, porque é a criada que segue o patrão que nunca a reconhece. Há um verso que é excepcional, que é dos mais pungentes da literatura portuguesa, que é quando ele diz: “Alma de minha mãe, não vagabundes mais, à noite há neve, há frio à porta dos casais”. Imaginar uma mulher sozinha, na noite de Natal, lá dentro há o calor das famílias, há o tilintar dos copos e dos talheres, há as risadas das crianças, e há uma alma de uma mulher que nunca foi reconhecida por essa família. É uma imagem incrível.

A tua relação com ele estendeu-se ao longo do tempo. Há algo aí de que nunca te libertas?

Por acaso, tens razão. Eu próprio sou contra o interesse demasiado grande pelos vultos do passado e acho que há pessoas que se aproveitam dos vultos do passado para cavalgarem no presente, e eu nunca gostei disso. Tenho alguma vergonha até, sabes, desta coisa. Mas também vejo isto como um dever de uma pessoa, não só ligada às letras, mas também de cidadão, e sobretudo cidadão português de Macau. Eu acho que é importante nós celebrarmos em Macau os nossos maiores, e eu entendo que os nossos maiores são os poetas, em primeiro lugar. Não quer dizer que não haja outros, mas primeiro está a poesia.

E há uma renegação do Pessanha, no contexto da nossa literatura?

Não quero dizer que é uma renegação, ou uma denegação até seria mais bem empregue, porque não sei se é uma coisa consciente. O que eu sei é que o Pessanha, nomeadamente no mundo lusófono, fora de Macau, tem sido lentamente empurrado para um canto qualquer, até porque saiu dos currículos do liceu, por exemplo. E eu acho que não fazia mal nenhum, a qualquer aluno como eu, na altura passei por um poema de Pessanha, soube que ele existiu, o que me levou quatro anos depois a pegar num livro dele. Eu acho que não fazia mal nenhum porque ele é um dos poetas mais importantes do século XX, reconhecido por Fernando Pessoa.

Regressaste à escrita sobre Pessanha, depois desse primeiro ensaio?

Escrevi um pequeno texto, muito mais pequeno, uma coisa mais ligada à questão de Macau, nada se importante. Uma coisa chamada: “O Poeta no seu Santuário”. É um texto que é uma tentativa que eu fiz, para o Jornal de Letras, de tornar Pessanha um poeta de Macau. Não haja dúvidas que ele é o poeta de Macau.

Ainda há essa necessidade de o vincular a Macau? Isso não é consensual?

Acho que é preciso publicitar isso, acho que é preciso divulgar isso, popularizar isso. Por isso é que também faço isto, no sentido de alguma popularização desta figura. Eu não quero que esta figura fique só nos meios académicos e literários, quero que o povo saiba quem é o Camilo Pessanha, nomeadamente a comunidade portuguesa residente em Macau.

Fazê-lo descer do cânone?

Quero fazê-lo descer do cânone e andar por aí, rosnando entre dentes: ‘filho da puta, filho da puta’. (Risos) Isto está na biografia dele, ele passava pelas pessoas, cumprimentava-as com deferência e depois rosnava entre dentes: ‘filho da puta, filho da puta’. É muito português, não é?

Como nasce em ti esta ideia de construção de uma celebração da figura de Pessanha, a propósito dos 150 anos do nascimento?

Tem a ver com a importância de Macau. Uma das coisas que eu aprendi, quando cheguei a Macau, é que esta cidade não tinha sido conquistada, esta cidade foi digamos que cedida. Primeiro porque não era uma cidade, era um pequeno ajuntamento de casas de pescadores. Houve um encontro de povos que não falavam a mesma língua, tinham culturas radicalmente diferentes, era uma civilização, bem montada, estruturada, acabada, mais que a nossa, de alguma maneira, naquele tempo. Mas isso não impediu que houvesse este acordo, sem violência, não foi uma conquista. Quando eu aqui cheguei e olhei para isto tudo, e vi a presença portuguesa em Macau, reparei que a Fortaleza do Monte não era o centro da nossa presença. O centro simbólico da nossa presença é a Gruta de Camões. Sendo a Gruta de Camões, é algo ligado não à guerra, como uma fortaleza, mas à poesia. E o que é a poesia? Poesia é o amor, é a relação, é o estabelecimento de relações, estabelecer relações é o amor, é a beleza. Se é isto que é o centro simbólico da nossa presença, então a poesia ganha aqui em Macau um plano importante. Eu aí, com estes mestres que tive quando cá cheguei, também com o Luís Sá Cunha e outras pessoas que me explicaram Macau, eu percebi este lado que eu achei lindo, único. A presença da nossa comunidade é justificada pela poesia, é justificada pelo amor, e daí a existência dos macaenses, a existência de um encontro que não é ficcional, estão aqui as pessoas que o provam. Isso faz com que eu ache que os nossos poetas devem ser aqui mais glorificados, mais lembrados, porque isso é a essência da nossa presença. Não gosto da palavra essência…

A matriz?

É a matriz da nossa presença, é o que informa. É de onde vem, é a causa, de alguma maneira está ali a jorrar na gruta de Camões como se fosse uma fonte. É isso que é lindo, e depois chegas lá e vês os velhos chineses indiferentes, a ouvir ópera chinesa, à volta do sítio do poeta. Independentemente da verdade histórica disto tudo, isto é lindo, pelo menos para a minha sensibilidade. Eu passei longas horas por esse Macau, durante os anos 90, neste caminho do Macau da poesia, do Macau de um encontro de culturas que não é imposto, que só surge quando tem que surgir, que não é preciso fazer nada, que se não surgir também não faz mal. Este Macau das várias camadas que são paralelas vão no mesmo sentido mas não se tocam, e não faz mal que não se toquem, quando for necessário, tocar-se-ão, como tem acontecido ao longo dos séculos.

Como chegas a esta celebração? Os 150 anos são um pretexto?

Não, é uma data muito redonda, muito importante. Eu não podia deixar passar esta data.

Não estou a retirar-lhe o significado, mas foi o impulso necessário para concretizar algo?

Eu pensei egoisticamente no futuro. Pensei: eu não quero que no futuro, daqui a 50 anos, as pessoas vão ver o que é que nós, comunidade portuguesa de Macau, fizemos para celebrar esta data, e não tenha havido um marco.

Quando começas estruturar o que aqui está?

Repara que no ano passado houve os 90 anos da morte. Eu estive sempre à espera, sinceramente eu estive sempre à espera que alguém fizesse alguma coisa, com alguma dimensão, não é alguma conferência, um lançamento de um livro.

Aquilo que não aconteceu nos 90 anos da morte…

Eu achei que ia acontecer nos 150 anos da vida, e em Maio percebi que não.

E como é que querias edificar isto? O que te interessava fazer?

O que posso fazer, que é diferente. Eu vou fazer uma celebração literária e artística, não é académica, eu não convido académicos. Eu convido escritores e artistas.

Escritores e artistas que têm algum vínculo a Pessanha?

Não forçosamente, mas eu desafio-os a terem. Cada um deles vai ler um texto da sua relação com Pessanha, eventualmente. Isto para além de lançarem uns livros que não têm nada a ver com Pessanha. E porquê? Porque eu entendo que este tipo de celebração não deve ser só um olhar para o passado, tem que ser um pretexto para uma maior criatividade, para uma maior produção literária, tal como os artistas plásticos. Eu desafiei-os a inspirarem-se no Pessanha para fazerem quadros.

Haverá uma exposição colectiva?

Vamos ter uma colectiva. Vão estar a Ana Jacinto Nunes, a Anabela Canas, António Conceição Júnior. O António Falcão vai lançar um livro e vai fazer uma exposição individual de fotografia. Temos o Bruno Gaspar, que também é artista. O Carlos Marreiros vai fazer esculturas nas praças de Macau. Ele tinha uns desenhos, eu chamei àquilo “Pessanha, Cidade Imaginária”, e propus-lhe aumentar os desenhos e fazer uma exposição com ‘prints’ grandes daqueles desenhos. Ele disse: ‘Não, prefiro fazer uma estrutura de bambu ou de metal nas praças de Macau e que forro com os desenhos’.

Conferir-lhe tridimensionalidade?

Exacto, e é na praça, que é muito melhor do que fechado dentro de uma galeria. O meu objectivo foi assim, como não tinha dinheiro e não gosto de pedir, disse às associações: como é que vocês querem participar nestas celebrações que eu vou fazer? Isto é uma espécie de bluff (risos), fazes um bluff, como no póquer: eu vou fazer, vocês querem fazer comigo? E as associações foram dando respostas, e foram boas as respostas. Isto é o Albergue, o Marreiros vai fazer estas esculturas, a TDM vai fazer vídeos com poemas do Pessanha, mas são eles que fazem, eu só lancei.

A colectiva é coordenada por ti?

É. Vai estar no Antigo Tribunal. É também com o Joaquim Franco, o José Drummond. O Paulo Reis, que é escultura, o Rui Rasquinho e a Sílvia Patrício.

São várias linguagens, então?

Chamei-lhe “Pessanha, a última fronteira”. Vai inaugurar no dia 1. Tenho ainda uma exposição de fotografia, individual, do António Falcão, chamada “Cleptocronos”, que é inspirada na “Clepsidra”. Eu chamei-lhe roubar o tempo, em vez de roubar a água. E tenho um jantar de gala, a encerrar, no dia 7, no ex-Hotel Bela Vista, actualmente residência consular, que é organizado pela Confraria da Gastronomia Macaense. Eu trouxe a cozinheira, que é a doutora Graça Jorge, que é neta do José Vicente Jorge, grande amigo de Camilo Pessanha, onde Camilo Pessanha jantava. Ele escreveu ou disse uma vez que era o único sítio onde gostava realmente de comer, era na casa do José Vicente Jorge.

Vais recriar isso, de alguma forma?

É que ela tem as receitas do avô, vamos fazer a cozinha macaense do princípio do século XX.

E circunscreve-se a convidados especiais ou tem alguma abertura?

Vai haver inscrições para este jantar, há convidados com certeza, tenho que convidar pelo menos as pessoas que participam.

Um exercício quase performativo?

É, eu espero que seja.

E vai ter poesia dentro?

Prefiro meter baile, prefiro fazer como na realidade. A poesia vamos ter muita durante a semana toda, também é preciso algum rock and roll.

Onde é que vais encaixar poesia?

Todos os dias vai haver ou conferências, ou lançamentos de livros, ou intervenções dos escritores, tudo no Antigo Tribunal às seis e meia, todos os dias.

Não tens um programa fechado?

Não (risos). Há uma estrutura, mas não é fixa. Já temos os dias marcados, quem é que vai falar em que dia, mas pode ser mudado ainda, é flexível. Isto começou a ser feito em Maio, estamos em Setembro, é muito rápido, toda a gente está a mostrar uma enorme boa vontade. Acho que essa boa vontade vai continuar para perdoar as falhas que vão existir. Conseguimos o apoio do Harbourview Hotel, que nos cede os quartos, temos apoio logístico da Casa de Portugal. Também vai haver, isto é uma novidade de hoje (risos), de repente vou ter uma exposição com 17 painéis, feita pelo Instituto Camões, que me vai ocupar parte do tribunal. Eles conceberam uma exposição com 17 painéis da vida de Camilo Pessanha.

E livros, qual o grande lançamento? Será no primeiro dia?

Não, vou lançar no dia anterior, que é para chatear. No dia 31, antes de chegar toda a gente, mais para as pessoas de Macau, e também para iniciar a coisa no Consulado de Portugal, porque eu quero iniciar no Consulado. Vou lançar um novo exemplar da “Clepsidra”.

Editado por ti?

Sim. É o que eu chamo a edição-missal, que nunca foi feita [mostra um exemplar].

Parece coisa artesanal.

Parece, não é? Vou lançar no dia 31, no Consulado às 6h30. Vou ser eu a apresentar, talvez com o Luís Sá Cunha. Eu gosto disto porque podes andar com ele no bolso. A minha ideia é inspirada pelo António Ferro, ele quando leu a “Clepsidra” disse: ‘a nossa geração tem um missal’. Ele tinha grandes tiradas, foi pena estar ao serviço de um filho da puta [António de Oliveira Salazar].

Porquê lançar o livro no Consulado? Não é demasiado institucional?

É um território, o território é o território português. Eu quero fazer isto primeiro em território português.

Não soa um tanto anacrónico? A “Clepsidra” no Consulado? Explica-me isso.

Não é na igreja, não é? O Camilo Pessanha é uma pessoa que sempre, de algum modo, se protegeu no poder do Estado e do exército. Quando morreu não quis cerimónias religiosas, mas quis o caixão coberto com a bandeira e uma guarda militar.



Há uma vertente institucional que não o largou?

Não, ele foi juiz, era um homem muito importante nas decisões que se tomavam nesta cidade, muito mais que aquilo que as pessoas pensam.

E queres que essa dimensão também esteja presente?

Sim, e quero que o Estado português saiba que eu estou a fazer isto. É apontar o dedo e dizer: olha, nós aqui em Macau estamos a fazer isto. Acho que é importante que isto passe para o mundo. E acho que este é o território correcto para o fazer. Se o fizer no Solmar, não tenho caixa de amplificação, e para mim o consulado pode ser visto como isso, como uma caixa de amplificação. Porque é assim, tenho o apoio institucional do consulado, isto é uma coisa que é importante para o país. Não é uma coisa lateral de um grupo de marginais.

Interessa-te retirá-lo dessa marginalidade?

Exactamente, interessa-me institucionalizá-lo, com certeza, assumo isso na boa. Interessa-me que ele seja dado nas escolas, interessa-me institucionalizar o Pessanha.

Que outros lançamentos de livros estão programados?

O Paulo José Miranda vai estar aí e vamos editar uma coisa que andamos a publicar durante algum tempo no jornal, em fascículos, chama-se “Karadeniz – Entrevista com um assassino”, um nome turco, que quer dizer mar negro. É uma ficção do Paulo José Miranda, sob a forma de entrevista. Outro livro é uma coisa que é muito esperada em certos meios já há muito tempo, que é um livro de poesia do Rui Cascais, é um livro em inglês e português e que se chama “Returning Home Dirty With the Light”, também é um lançamento cá. Vamos editar “O Exorcismo”, do José Drummond, que são poemas motivados por reflexões sobre pintura. Depois vamos editar um livro da poetisa Amélia Vieira, chamado “Abril”, um livro de poemas. E do António Falcão vamos editar um livro chamado “Morri”, coisas que ele também publicou no jornal, mas mais literários do que outra coisa. E há a “Clepsidra” em chinês, do Yao Feng.

E o que terás nas conferências? Disseste que te querias afastar da academia.

Cada um deles vai falar sobre Camilo Pessanha, sobre o que lhe apetecer. Eu não sei do que eles vão falar, mas cada um deve ter uma perspectiva diferente. Cada um deu-me um título, por exemplo, o António de Castro Caeiro mandou-me qualquer coisa como: “A manhã, a tarde e a noite na ‘Clepsidra’ de Camilo Pessanha”. Haverá uma, duas conferências por dia. A leitura de poesia é no meio disso tudo.

E será um exercício livre ou está estruturado?

Não, não tenho nada estruturado, isso terá que ser uma coisa espontânea.

O jantar do dia 7, dia do nascimento do poeta, é um epílogo, uma forma de encerrar esta celebração?

Não, é uma forma de abrir isto para o que vem a seguir, porque o que vem a seguir é uma forma de continuarmos este trabalho, que eu detesto coisas efémeras, sobretudo que não deixem qualquer coisa no terreno.

Não te interessa que seja inócuo?

Sim, não atrasa nem adianta. Eu quero é conseguir, no limite, construir aqui um Museu Camilo Pessanha.

Em que moldes?

Nos termos em que há a Casa-Museu do Fernando Pessoa, em Lisboa, em que há o Museu do Kafka.

Um espaço que esteja de facto ligado a Pessanha?

Sim, sim.

Como é que podes fazer isso agora?

Eu só posso fazer isto com a ajuda da comunidade.

Não há cá uma casa de Camilo Pessanha…

Não, isso não existe.

Então como podes materializar isso?

Eu não quero fazer uma casa, eu quero fazer um museu.

Mas tem uma dimensão física?

Tem uma dimensão física, não tem que ser é na casa dele, não é a casa-museu.

E o que pretendes ter lá?

Vou ter lá uma parte biográfica, da vida dele, mas sobretudo o que me interessa é falar da parte intelectual de onde ele emerge, e onde ele vive. Ou seja, da Macau dessa época. Ah, falta uma coisa. Faltava-me uma exposição ainda aqui, que é a participação da APIM [Associação Promotora da Instrução dos Macaenses]. Vamos fazer uma exposição que se chama “Macau no Tempo de Camilo Pessanha”. E eu quero que esta exposição seja a base do museu, eu quero é mostrar o ambiente em que o Camilo Pessanha viveu em Macau, que é para poder ligar o Pessanha à cidade. Porque ao veres a vida do Pessanha em Macau estás a ver a cidade na transição de 1894 até 1926, o que te dá um dos períodos mais importantes da história de Macau, e da China. Camilo Pessanha participa nisto tudo, Macau está cheio de revolucionários. Todo esse ambiente de Macau eu quero pôr nesse futuro Museu Camilo Pessanha. Na exposição vai estar a Macau de Camilo Pessanha, imagens da época, documentos.

Uma recolha que a APIM fez?

Uma recolha que estamos a fazer. Não vai estar no tribunal, vamos pô-la na escola D. José da Costa Nunes, no antigo edifício. Mas não vai ser nesta data. Isto está a ser feito.

Então não será apresentada durante a celebração, entre os dias 1 e 7?

Não, é ‘a posteriori’.

O museu é um projecto para quando? Não tens ainda nada estruturado?

É um conceito meu há muito tempo, é um desejo, é um conceito. Eu quero que estas comemorações sejam digamos que uma primeira pedra simbólica desse museu. E que as pessoas percebam, nomeadamente as associações e as pessoas privadas que têm posses, que poderão de algum modo contribuir para isto, que podemos arranjar um modo de construir este museu. De uma maneira transparente, clara e boa para a cidade.

Já tens algum apoio para concretizar o conceito?

Não, claro que não.

Já estendeste essa ideia a alguém?

Há várias pessoas que sabem desta ideia, mas nunca pus no papel, do tipo tentar realmente fazer, porque eu gosto pouco de pedir.

Mas é uma coisa que queres concretizar no curto prazo?

O que é que chamas curto prazo, cinco anos? Sim, no curto prazo de cinco anos. É uma coisa que tem que se trabalhar.

Ainda não existe um espaço a pairar na tua cabeça?

Claro que não, não há um espaço. Não há um espaço porque isto aqui há muitas opções. Imagina que o Governo de Macau tem interesse nisto, tem muitos espaços patrimoniais desabitados. Como agora recuperaram as Oficinas Navais, podem-me dar um espaço no Porto Interior, onde eles quiserem. Tirem a Tung Sin Tong daquele sítio onde não está lá a fazer nada, que é na antiga casa de ópio, tem lá uma associação que presta cuidados médicos. Ora aquilo não são instalações para prestar cuidados médicos, aquilo são instalações para um museu, por exemplo, é um belo sítio. A antiga fábrica de ópio é um belo sítio para fazer o Museu Camilo Pessanha.

O que queres lá ter?

Vou ter modos de expor a vida dele, de contar a vida dele, o ambiente em que ele viveu. E depois uma parte mais íntima e também a parte literária, com certeza. É nós irmos ver vários museus no mundo onde isto foi feito, e escolher, perceber como é que se pode fazer. Tu podes falar de quem eram os outros intelectuais da época aqui, como é que o Pessanha se dava com eles, há trocas de correspondência, nunca mais acaba. Depois há o lado íntimo do Pessanha, as relações com as mulheres, com a Ana Castro Osório, e depois com as mulheres chinesas, que dá um espaço mais íntimo. Se eu chegasse a fazer isso, eu queria que a parte mais importante desse museu ou desse espaço cultural, tinha que ter um lado também de fomentador de mais criatividade. Poderia ter um prémio anual Camilo Pessanha, sobre artigos teóricos, um prémio de poesia.

Assumirias a curadoria desse projecto museológico?

Não, eu só tenho esta ideia, e estou a fazer isto, mas não sei se sou eu que vou assumir. Se o Instituto Cultural quisesse pegar neste projecto e convidar outra pessoa para dirigir, obviamente que eu não iria ficar chateado.

Com que apoios é que contaste agora para as celebrações?

Nenhum.

Eles estão a surgir agora?

Sim. Eu não pedi, não me posso queixar.

Mas é apoio institucional, apoio financeiro?

O Instituto Cultural cedeu-me o Tribunal, e eu fiz um pedido de apoio financeiro curto mas que eles estão a estudar.

Em algum momento contactaste os descendentes de Pessanha?

Sim, já estão contactados e convidados para um almoço, para dia 7, oferecido pela APOMAC. É um apoio junto dos familiares do Pessanha, que vão conhecer estes artistas todos. Vai toda esta gente para a APOMAC, no dia 7, depois de uma rumagem ao cemitério, às 11 da manhã

O que esperas que saia daqui?

O que eu espero que saia daqui é uma maior presença de poesia na cidade, através de um dos seus maiores poetas, ou do seu maior poeta. É isso que eu espero que saia daqui, é a presença da poesia na cidade. E quem diz na cidade diz nas pessoas. Eu quero muita coisa, eu queria que, a partir do dia 1, tu chegasses a um restaurante e tivesses no teu prato um poema do Camilo Pessanha. Uma folhazinha, não sei se vou conseguir fazer isto, é mais um pequeno projecto. Eu gostava de espalhar, de contaminar a cidade. Será que é possível? Vamos ver.

Isto é o que faltava fazer por Camilo Pessanha?

Este ano, sim. E sobretudo também dar-lhe uma dimensão mais popular, institucional e popular. Para além do lado literário e de grandes delírios poéticos, mas também um lado mais popular. Por exemplo, estou a fazer canecas (risos), também estou a fazer postais.

A celebração vai ter uma dimensão Pop?

Sim. Eu quero um Pessanha Pop, aliás as cores que estou a usar… não quero aquela coisa sépia. ‘Ah, Macau era tão bonito’. Não era nada bonito, era uma miséria. Hoje é que ele é importante, também foi no seu tempo, mas hoje continua a ser importante para nós, é isso que eu quero dizer. Não quero isto para trás, quero isto para a frente.