Coordenadora do Gabinete de Informação Financeira sobe à administração da Autoridade Monetária

Deborah Ng, actual coordenadora do Gabinete de Informação Financeira, vai deixar o seu cargo para assumir um lugar na administração da Autoridade Monetária de Macau, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. A posição ocupada por Ng desde 2006 será ocupada por Chu Un I, actual coordenadora-adjunta do Gabinete de Informação Financeira.

Como explica o mesmo canal, estas “mexidas” inserem-se no processo de reformulação da administração da Autoridade Monetária. A Rádio Macau tinha já anunciado que Anselmo Teng, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, irá deixar o seu cargo esta semana depois de quase 18 anos à frente da instituição. O actual contrato, que tem a duração de um ano, termina este sábado e não será renovado. A presidência será assumida por Benjamin Chan, actual vogal do Conselho de Administração e membro da direcção do Instituto de Formação Financeira.