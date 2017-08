Controlo ideológico na China pode ser o “mais severo da era pós-Mao”

Os mais de 300 artigos sobre temas sensíveis ao Governo Central que tinham sido removidos na passada sexta-feira da publicação “The China Quarterly” já foram restituídos. Mas até tomar essa decisão, a Cambridge University Press, editora responsável pela revista, foi alvo de críticas internas e no exterior. Ao PONTO FINAL, um académico chinês acusou o Governo Central de exercer pressão ideológica sobre instituições internacionais.

A Cambridge University Press restituiu os 315 artigos que tinha retirado na passada sexta-feira da sua publicação “The China Quarterly”, mas não sem antes ter sido alvo de críticas internacionalmente. Ao PONTO FINAL, um académico convidado da China continental na Faculdade de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres, instituição para a qual é publicada a revista, disse que este “pode ser o controlo ideológico mais severo da era pós-Mao”. “A China está a tentar provocar as autoridades académicas internacionais para demonstrar a sua rápida acumulação de poder económico, contudo, o compromisso e a rendição das instituições ou governos estrangeiros são um tipo de apaziguamento que deve ser denunciado”, disse o professor que pediu para não ser identificado.

O docente diz “compreender plenamente a política nacional de manter a estabilidade antes do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, só que controlar a circulação de ideias é ir demasiado longe.” “A China tenta activamente interferir nos assuntos internos e internacionais, independentemente da autonomia universitária e sempre tendo por base uma argumentação de natureza ideológica. Assim, procura levar cada vez mais intelectuais ao desespero, tanto mais que a China sabe que os intelectuais são os mais preparados para perceber a essência da política”, disse o professor.

Em comunicado, a Cambridge University Press explicou que seguiu uma “ordem clara do seu importador chinês” e que “relutantemente” tomou a decisão de bloquear temporariamente os conteúdos. “Apesar de esta decisão temporária ter sido tomada para proteger o acesso a curto prazo na China à vasta maioria dos artigos da editora, a liderança académica da universidade e a editora decidiram restituir os conteúdos bloqueados, com efeito imediato”, continua o comunicado. A Cambridge University Press refere ainda que tem agendada uma reunião com o seu importador chinês em Pequim.

Também em comunicado, publicado no website da “The China Quarterly”, Tim Pringle, editor da publicação, garantiu “continuar a publicar artigos que passem pela avaliação rigorosa e ‘duplamente cega’ de pares, independentemente do tópico ou sensibilidade.”

Os 315 artigos removidos da “The China Quarterly” tocavam temas como a Revolução Cultural, as tensões no Tibete, o massacre de Tiananmen e a luta pela democracia de Hong Kong.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO DA CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS RECEBE AVISO SEMELHANTE DA CHINA

A Associação para os Estudos Asiáticos, instituição para a qual é publicado o “Journal of Asian Studies” pela Cambridge University Press, revelou ter recebido um aviso “semelhante” àquele feito ao “The China Quarterly”. Neste caso estavam em causa cerca de 100 artigos, cujos temas não foram divulgados, e cuja remoção foi pedida pela Administração Geral da Imprensa e Publicações da China. A Associação para os Estudos Asiáticos informou não ter acedido ao pedido de remover do website da Cambridge University Press os artigos em questão e as duas instituições encontram-se a discutir como responder ao Governo chinês.

“Nós opomo-nos à censura em qualquer forma e continuamos a promover uma troca livre de pesquisa académica entre académicos de todo o mundo”, escreveu a associação em comunicado.