Concurso de fotografia promove reparação das habitações antigas do território

O Fundo de Reparação Predial e a Associação Fotográfica de Macau lançaram um concurso de fotografia com o tema “Reparação e Inspecção para Melhor Segurança e Bem-estar da População”. Os participantes têm até ao dia 15 de Outubro para entregar as suas imagens de panorâmicas dos edifícios habitacionais altos ou antigos de Macau em qualquer delegação do Instituto de Habitação ou na Associação Fotográfica de Macau. Vão ser atribuídos prémios pecuniários aos três primeiros classificados e ainda 10 prémios de excelência com valores que vão desde as 500 às cinco mil patacas.

O concurso tem por objectivo “mostrar as diversas fisionomias urbanas e panorâmicas dos edifícios de Macau, para que os proprietários promovam a reparação das suas habitações e aumentem a sua consciencialização da necessidade de manutenção dos edifícios”.