Apagão generalizado e ligações terrestres, marítimas e aéreas fechadas

Macau ficou hoje sem electricidade devido à passagem do tufão Hato, o mais forte desde há 18 anos, cuja aproximação levou também ao encerramento das fronteiras terrestres. O ‘apagão’ generalizado ocorreu às 12:24, disse à agência Lusa fonte da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), explicando que a eléctrica ligou de imediato os geradores locais. No entanto, cerca de uma hora e meia depois da avaria, a maioria dos residentes de Macau continuava sem energia.

A CEM detalhou que devido a “uma falha no cabo de fornecimento de energia que faz a ligação Zhuhai-Macau deu-se uma interrupção no fornecimento de energia por toda a Macau” e que, com a ativação dos geradores, “está a ser reposto gradualmente”.

O Centro de Proteção Civil (COPC) de Macau informou que vários reservatórios “foram influenciados” pelo corte de energia, alertando para limitações no fornecimento nas zonas altas da cidade. Já nas zonas baixas, no Porto Interior e na Ilha Verde, o COPC alerta para “graves inundações” devido ao transbordar do rio.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos também foram afetados pela falha de energia elétrica, aguardando-se informações mais atualizadas.

A fronteira das Portas do Cerco, em Macau, foi reaberta pelas 15:30, após ter estado fechada durante duas horas e meia devido à aproximação do tufão Hato, informou o Centro de Proteção Civil (COPC). A fronteira terrestre mais movimentada de Macau é a única das três reaberta: a de Flor de Lótus e a do Parque Industrial Transfronteiriço permanecem fechadas desde as 13:00.

As ligações marítimas e aéreas continuam suspensas. Cerca de 100 voos previstos para hoje foram cancelados ou adiados e os Serviços do Aeroporto Internacional de Macau estão gradualmente a ser recuperados.

As autoridades deram ainda conta de que um barco se afundou no Porto Interior. Fonte da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) disse à agência Lusa que o barco de pesca, que se encontrava atracado no porto, “agora está submerso”. Duas pessoas foram resgatadas da água e transportadas para o hospital. Segundo a DSAMA, os sobreviventes informaram que outras duas pessoas estariam na água, mas ainda não foram encontradas.