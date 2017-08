Tempestade “Hato” mantém temperaturas elevadas hoje e traz aguaceiros amanhã

As temperaturas elevadas que se têm feito sentir no território vão manter-se ao longo do dia de hoje, com previsões para temperaturas de 36o. De acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), as condições devem-se à aproximação da tempestade tropical “Hato”, que entra esta manhã na parte norte do Mar do Sul da China e continuará a movimentar-se em direcção à área costeira de Guangdong.

“Continua o tempo muito quente devido à influência de um fluxo de ar da subsidência externa tropical, teremos então poucas nuvens e os ventos fracos de Norte. [Para amanhã, 23], quando o ‘Hato’ tocar a terra, a cerca de 100/200km a leste de Macau, o tempo vai tornar-se muito nublado com aguaceiros, que podem ser fortes à medida que o ‘Hato’ se aproxima da região, pois ficará a cerca de 100km a Norte de Macau”, disse a porta-voz dos SMG ao PONTO FINAL.

Em comunicado enviado às redacções, o Instituto Cultural apela aos responsáveis de todos os edifícios patrimoniais “para darem mais atenção às condições atmosféricas, desencadearem uma protecção adequada e antecipada do património e tomarem as medidas de protecção necessárias, a fim de assegurarem a segurança do mesmo”.

Todas as províncias de Cantão e Fujian permanecem em alerta com a chegada do décimo terceiro fenómeno deste género a atingir o Sudeste da China este ano. As autoridades ordenaram os trabalhadores em explorações piscícolas costeiras e barcos de pesca a regressarem aos portos. As atracções turísticas e obras no sul da cidade de Fuzhou, a capital da província de Fujian, vão estar encerradas na terça-feira. J.F. e Lusa