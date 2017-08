Steve Wynn vence litígios judiciais em Macau e no Nevada

Kazuo Okada, antigo parceiro de negócios de Steve Wynn, processou o magnata em Macau e no Nevada no valor de mil milhões de dólares americanos. O empresário japonês alegava que o Wynn Macau foi construído com recurso a meios ilegais e que as acusações de suborno contra si levantadas foram um mero pretexto para o destituir da empresa. Wynn venceu ambos os processos.

Steve Wynn venceu recentemente duas acções judiciais nos tribunais de Macau e Nevada, Estados Unidos da América, interpostas por Kazuo Okada, que tinha sido afastado do quadro de directores da Wynn Resorts em 2012 por acusações de suborno a agentes de jogo filipinos. A notícia foi avançada pela Bloomberg que revela que Okada procurava processar o seu antigo parceiro de negócios no valor de mil milhões de dólares norte-americanos (cerca de oito mil milhões de patacas).

No processo instaurado na RAEM, Okada alegava que o Wynn Macau tinha usado meios ilegais para obter uma licença de construção no Cotai e que, por isso, este devia ser dissolvido. O processo não só foi arquivado pelo juiz em Julho último como este multou Okada por litígios vexatórios ao ter levantado uma acusação que não estava prevista na lei. Ainda no mesmo mês, no Nevada, o Supremo Tribunal limitou a informação que a direcção do Wynn Resorts teria que divulgar relativa à decisão de resgatar as acções de Okada na empresa. Segundo escreve a Bloomberg, “esta decisão dificulta a argumentação de Okada de que as alegações de suborno foram um pretexto para se livrarem dele”.

A maré de vitórias de Wynn começou em Junho último, quando Okada foi destituído da sua própria empresa, a Universal Entertainment Corporation. Esta estaria a investigar um empréstimo não aprovado no valor de 135 milhões de dólares de Hong Kong pedido por Okada a uma subsidiária. Segundo escreve a Bloomberg, “a recente sequência de vitórias judiciais de Steve Wynn não posicionam apenas o magnata no controlo do seu império – podem ajudá-lo a expandir para o Japão”. Por outro lado, as recentes perdas de Okada vêm “decapitar” as reivindicações do bilionário japonês em Las Vegas, diz o advogado de Wynn, citado pelo órgão noticioso.

Segundo a Bloomberg, os dois empresários foram já considerados “melhores amigos” mas, de acordo com Okada, as relações começaram a deteriorar-se aquando do divórcio de Wynn que o deixou apenas com metade das acções que detinha na empresa. Okada tornou-se assim o principal accionista e foi considerado por Wynn como “inadequado”. Este acusou o empresário japonês de subornos a agentes do jogo filipinos que terão resultado na sua saída da empresa.

Também a ex-mulher de Steve Wynn alega que este orquestrou a sua saída da empresa em 2015 como retaliação por ela ter desafiado a “má gestão imprudente” do empresário. Elaine Wynn tem-se batido por sair de um acordo entre accionistas da Wynn Resorts que dão ao seu ex-marido controlo sobre os quase 10% da empresa a que tinha direito aquando do divórcio.