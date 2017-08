Presença reduzida de mulheres no sector da tecnologia revela-se num festival de jogos electrónicos no feminino

Valen Zou, directora executiva da eLixir Gaming, apresenta-se como o único rosto feminino da indústria dos jogos electrónicos no festival “GIRL GAMER”. Fernando Pereira, presidente da Grow uP eSports, entidade organizadora do evento, diz que o painel apresentado reflecte uma tendência geral no sector da tecnologia.



No leque de oradores do festival “GIRL GAMER”, organizado pela Grow uP eSports, associação de promoção de jogos electrónicos, que decorre de 31 de Agosto a 3 de Setembro no Studio City, conta-se apenas uma mulher, Valen Zou, a directora executiva da eLixir Gaming. À excepção de oito jogadoras de “e-sports” (jogos electrónicos) que integram um painel de discussão, Zou é a única oradora do sector, a quem se juntam outros nove intervenientes. A presença reduzida das mulheres num festival que diz ser virado para o segmento feminino denota uma tendência mais generalizada no mundo da tecnologia. Quem o diz é Fernando Pereira, presidente da Grow uP eSports, que aponta que esta é uma indústria “ainda, neste momento, muito dominada pelo segmento masculino e isso reflecte-se não só nas competições mas também nos líderes da indústria que estão neste momento à frente das empresas”.

Valen Zou, mestre em Contabilidade e Finanças pela Universidade de Melbourne, irá apresentar o caso de estudo da China no desenvolvimento da indústria dos “e-sports”. No painel sobre “Jogos electrónicos como veículos de comunicação de marcas”, junta-se a Zou, Manny Anekal, fundador e director-geral da The Next Level. Os dois oradores vão explicar como “marcas não necessariamente ligadas à indústria [dos jogos electrónicos] começam a ver que têm muito potencial de marketing para chegar ao ‘target’ [público alvo] que eles querem usando este veículo de comunicação”, avança Fernando Pereira.

O dirigente associativo contou que sentiu “dificuldades em encontrar mulheres com peso na indústria” mas que este festival tem como objectivo “tentar mostrar que também existe muito potencial no segmento feminino e que não se justifica este ‘gender gap’ [fosso entre géneros] que existe actualmente tanto na parte competitiva como na parte da administração”. Para dar voz às jogadoras de “e-sports” foi criado um painel de discussão que irá juntar oito representantes das equipas femininas dos torneios do festival.

A presença feminina no evento nota-se, de resto, na componente competitiva. Para cada um dos torneios de “League of Legends” e “Counter Strike: Global Offensive” foram convidadas quatro equipas femininas vindas de Macau, Hong Kong, China, Estados Unidos da América, Canadá e Europa. Em cima da mesa está um prémio global de 30 mil dólares americanos (cerca de 240 mil patacas) para os vencedores dos três torneios que incluem ainda uma competição de Clash Royale. Esta será aberta ao público em geral e o vencedor irá levar para casa 30 mil dólares de Hong Kong.

“Queremos fazer uma amostra daquilo que realmente é este ambiente vivido internacionalmente porque em Macau nunca aconteceu nenhum evento deste género. Muitas vezes não é só o gostar de jogar mas também querer aprender mais do nível profissional nesta indústria. Esta conferência vai falar bastante sobre isto, quais são as oportunidades, quais são os benefícios e qual é a perspectiva de uma carreira ligada aos jogos electrónicos”, disse Fernando Pereira.