Museu Camilo Pessanha, o desejo antigo que Carlos Morais José pretende materializar

As celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha acontecem em Macau com um vasto conjunto de actividades que contam com a coordenação de Carlos Morais José (ver notícia nesta página). O desejo do escritor e jornalista de perpetuar a memória do poeta simbolista em Macau não se encerra no evento que tem início a 31 de Agosto. Ao PONTO FINAL, Morais José revelou a intenção de, nos próximos anos, criar no território um museu dedicado a Camilo Pessanha. Um projecto para conhecer na entrevista que será publicada na edição de amanhã deste jornal.

