Licenciados de Macau e Hong Kong na China encaram obstáculos para encontrar emprego no Continente

Um estudo concluiu que 80 por cento dos estudantes de Macau e Hong Kong a frequentar cursos universitários na China Continental pretendem ficar no continente para encontrar trabalho, mas menos de quatro em cada dez consegue. A pesquisa foi feita pelo “Beijing Institute of Hong Kong and Macau” e abrangeu três centenas de entrevistados.

Menos de quatro em cada dez estudantes de Macau e Hong Kong com diplomas obtidos em universidades da China Continental trabalham do lado de lá da fronteira, ainda que 80 por cento dos estudantes actualmente na China estejam dispostos a aceitar emprego ali. A conclusão foi feita no seguimento de um estudo conduzido pelo “Beijing Institute of Hong Kong and Macau” [Instituto de Hong Kong e Macau em Pequim, em português], avançou o South China Morning Post (SCMP).

O universo de entrevistados ultrapassou os 300 estudantes e licenciados de Macau e Hong Kong – 240 estudantes e 70 licenciados – de 15 universidades da China Continental, que apontaram como problemas e obstáculos para ali trabalhar as questões identitárias – valores transmitidos pelos pais –, o regime de trabalho do país e respectivo sistema electrónico, e a competição forte.

Os investigadores descobriram que mais de 80 por cento dos actuais estudantes estavam interessados em permanecer no continente no caso de conseguirem encontrar um trabalho seguro. Porém, concluíram que 37 por cento dos licenciados ficaram no país, enquanto que 60 por cento regressou à sua cidade. De acordo com o SCMP, o Ministério da Educação chinês tem registo de 15,320 estudantes de Hong Kong e 16432 de Macau e de Taiwan a frequentar universidades do continente.

O estudo foi conduzido desde 2015 até este ano, pelo “Beijing Institute of Hong Kong and Macau”, fundado por um grupo de licenciados das duas regiões administrativas especiais. Terrence Lin Chiu-fai, 28 anos, de Hong Kong e actualmente empresário na China Continental, orientou a pesquisa que contou com a participação de dez investigadores.

Lin referiu que o principal obstáculo que o grupo em foco identificou foi a dificuldade das candidaturas a emprego, já que utilizam a autorização de residência como forma de identificação no continente. Os códigos associados àquela autorização têm ou nove ou 11 dígitos, que não são aceites por todos os sistemas de serviços públicos e comerciais. Os códigos utilizados no continente são de 18 dígitos. “Os estudantes que pretendem permanecer na China não devem ser afastados pelas barreiras sistemáticas, uma vez que também têm nacionalidade chinesa”, disse Lin ao SCMP.

Terrence propõe que aos estudantes e licenciados da RAEM e da RAEHK que tenham vivido durante um período de um ano ou mais no Continente deve ser exigida a candidatura ao cartão de identificação nacional de 18 dígitos, ao invés de existirem autorizações separadas para trabalhar ou estudar na China Continental.

“Nem Macau nem Hong Kong têm contabilizado um número oficial de pessoas que vivem na China e, por isso, não é dada tanta atenção a este grupo. Foi este o motivo que nos levou a abordar a questão”, explicou Terrence ao PONTO FINAL. Nas palavras do investigador, os governos de Hong Kong e Macau “conseguem apenas defender aqueles indivíduos perante o Governo Central devido ao princípio ‘Um País, Dois Sistemas’. Eles não podem intrometer-se nos departamentos da China”.

Lin defendeu que deve haver um “tratamento igual” entre os residentes de Hong Kong e Macau e os residentes da China. “Também somos chineses”, declarou a este jornal, indicando que os governos das regiões administrativas especiais apresentaram uma proposta de melhoria da autorização de residência; contudo o grupo de trabalho considera que a sugestão não tem grande viabilidade.

O responsável pelo estudo frisou que os três governos envolvidos estão cientes da situação. “Tendo como base as nossas entrevistas aos oficiais do Governo [Central], eles têm conhecimento do problema mas o que acontece é que este problema não é fácil de resolver porque envolve vários departamentos, como o dos transportes, habitação ou emprego”, indicou Terrence Lin ao PONTO FINAL.

O estudo tem como propósito não só denunciar, mas também despertar consciências em relação ao problema. “Penso que é uma maneira bem sucedida de alertar os vários departamentos do Governo e esses departamentos já me contactaram para terem acesso às entrevistas de fundo que realizámos. Podemos partilhar as nossas descobertas”, afirmou Lin. A comunicação entre os investigadores do “Beijing Institute of Hong Kong and Macau” começou ainda antes de o relatório ter sido publicado.