Inscrições para programa de educação sobre a SIDA abrem em Setembro

Têm início a 13 de Setembro e decorrem até 13 de Outubro as inscrições para o “Programa de Apoio para a Educação sobre a SIDA”, organizado pela Comissão de Luta Contra a Sida. A cada actividade será atribuído um apoio de 16 mil patacas. Segundo um comunicado ontem divulgado pelos Serviços de Saúde, “os temas das actividades candidatas ao apoio devem ser exclusivos sobre a SIDA, não devendo ter subjacentes fins lucrativos, e devem satisfazer o objectivo do programa, podendo assumir diferentes formas”. A recepção de projectos está aberta a entidades não governamentais, associações e Escolas de Macau.

A 20 de Setembro, entre as 15h às 16h30, os Serviços de Saúde irão organizar uma sessão de recrutamento e conclusão na sala de formação do Centro da Prevenção e Controlo da Doença. Presentes estarão as entidades que participaram no Programa de Apoio para a Educação sobre a SIDA de 2016, para partilharem as experiências de planeamento e execução das actividades. Na mesma ocasião será realizada uma sessão de recrutamento para o novo Programa de Apoio. O regulamento e impressos para requerer o subsídio podem ser descarregados nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde e da Comissão de Luta Contra a SIDA.