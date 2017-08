CSI: Macau

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Rodrigo de Matos

O velho golpe do “vou ali e já venho”

U. ganha a vida a trocar dinheiro de apostadores que vêm da China para Macau cheios de yuans e de vontade de jogar nos casinos. Quando recebeu na quinta-feira uma chamada de um indivíduo que queria 750 mil dólares de Hong Kong (772,5 mil patacas) para apostar, não desconfiou de que se tratasse de uma armadilha.

O sujeito convidou-o a ir até ao seu quarto de hotel para finalizar a transacção. “Prepara os 750 mil!”, avisou o tipo. Mas qualquer coisa no tom daquele homem deixou U. com a pulga atrás da orelha.

Como não nasceu ontem, chamou alguns amigos para lhe fazerem companhia ao ir levar tanto dinheiro ao indivíduo e dirigiu-se para o local combinado. Ao chegar ao encontro em pessoa com B., pareceu notar-lhe um certo desconforto. O fulano recebeu mesmo assim os 750 mil e guardou-os num cofre no quarto, e saiu a seguir, de fininho, dando a entender que ia buscar o respectivo montante em moeda chinesa para completar a troca.

U. e os amigos ficaram a conversar enquanto esperavam. Repararam na atitude esquisita do homem, no facto de não ter já preparado o montante para realizar a troca. “Será um burlão?”, pensou U., antes de decidir alertar a PJ.

Volvido um bom tempo, o telefone tocou. Era B., a dizer que tinha o dinheiro preparado para lhe dar e a sugerir que viesse até ao átrio do hotel buscá-lo. Enquanto apanhava o elevador para ir ao seu encontro, U. não sabia que B. ia no sentido contrário, numa tentativa de chegar até ao cofre onde tinha deixado o dinheiro.

Mas, ao abrir a porta do quarto, foi surpreendido pelos amigos de U. – que resolveram montar guarda ao cofre, já adivinhando o que se ia passar – acompanhados de agentes da PJ, que entretanto também já haviam chegado.

B., de 30 anos, foi detido no acto pelo crime de burla.

O gatuno das Ruínas de São Paulo

A atitude de L. não passou despercebida aos agentes da PSP envolvidos numa operação anticrime, no sábado, na zona das Ruínas de São Paulo – fitava os pertences dos turistas que passavam por ele, como um predador a escolher uma presa mais vulnerável. Os polícias seguiram à distância todos os seus passos.

Viram o homem entrar numa loja e a roubar a carteira a um turista. Interceptaram, logo à saída do estabelecimento, o gatuno que, num reflexo desesperado, resistiu e acabou por aleijar um dos agentes. Debateu-se o suficiente para conseguir dar início a uma fuga vertiginosa. No meio da confusão, acabou por deitar fora a mala onde transportava os artigos roubados. Mas a polícia, momentos depois, acabou por recuperar tudo, ao mesmo tempo em que frustrou a fuga daquele desempregado, de 20 anos, que em má hora resolveu enveredar pela via do crime.

A vítima, um turista de Taiwan, só ao ser alertado por testemunhas que assistiram a tudo é que se apercebeu de que já não tinha consigo a carteira e o equivalente a quase sete mil patacas que continha. Entre os outros artigos furtados, estava também a carteira (com pouco menos de seis mil patacas) de um outro homem, de Hong Kong, que apresentara queixa momentos antes na esquadra, e um telemóvel que pertencia a uma mulher.

A lata dos agressores

Cansada de toda a excitação vivida na sua visita a Macau, P. sentou-se mesmo no chão, pousando a mala ao seu lado, na ponte pedonal que dá acesso à porta principal do casino Venetian, por volta da meia-noite de domingo. Tentava recuperar o fôlego e aproveitou para telefonar a uma amiga.

No meio da conversa, foi atingida por uma lata de refrigerante atirada por um indivíduo que se distanciou depois, a passo apressado. Achou que fosse um bêbado e nem desconfiou estava a ser alvo de uma manobra de distracção – naquele momento, um outro sujeito aproximou-se sorrateiramente por trás para se apoderar da sua mala.

Ainda foi a tempo de se agarrar firmemente a ela, mas o tipo tentou abalar a sua resistência com um pontapé no pescoço. Apesar da agressão, a mulher recusou-se teimosamente a ceder. O outro bandido, que lhe havia atirado a lata, voltou e tentou a sua sorte com um soco no olho, mas os gritos da mulher acabariam por afugentar a dupla de malfeitores.

P. não sofreu prejuízos, mas as lesões resultantes das agressões valeram-lhe uma visita ao hospital. A PJ está a investigar este caso de tentativa de roubo.

Compras-fantasma

O esquema prometia dinheiro fácil na Internet. Aparentemente, havia gente interessada em fazer subir a popularidade de certos artigos num site chinês de vendas, a ponto de pagar uma pequena comissão a quem estivesse disposto a realizar uma série de compras a fingir – em vez dos artigos, o pseudo-comprador recebia o seu dinheiro de volta, acrescido de uma percentagem pelo trabalho.

acreditou que era mesmo assim e fez uma primeira transacção, em jeito de teste, comprando um artigo que lhe havia sido indicado. Pouco depois, caiu na sua conta o dinheiro devolvido, mais a comissão correspondente. De seguida, recebeu a indicação para fazer outras três compras e o método voltou a funcionar na perfeição.

Estava totalmente convencido da eficácia do sistema quando realizou mais cinco aquisições. Mas, desta vez, ficou a ver navios. Contas feitas, acabou por perder 43,3 mil yuans (52,3 mil patacas) com a brincadeira. Apresentou queixa à PJ, que está a investigar este caso de burla.