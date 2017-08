Associação Novo Macau acusa Ou Mun Iat Pou de publicar artigo “falso”

A Associação Novo Macau deslocou-se ontem ao edifício do jornal Ou Mun Iat Pou para pedir que o jornal esclareça uma notícia que diz ser “falsa”. O texto em causa figura num artigo ontem publicado na página A2 do diário, intitulado “Muitas listas de candidatura são lideradas pela Geração Y”, e alega que a Novo Macau estaria dividida em três candidaturas, o que é desmentido pelos seus dirigentes.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

“A Associação Novo Macau vem solicitar solenemente ao Ou Mun Iat Pou que corrija e esclareça o artigo sobre a Associação Novo Macau publicado hoje [ontem] na página A2”, escreveu Chan Wai Chi, vice-presidente da Novo Macau e também o candidato número dois da lista Associação do Novo Progresso de Macau. O artigo intitulado “Muitas listas de candidatura são lideradas pela Geração Y” foi publicado ontem na página A2 de Ou Mun Iat Pou, como uma introdução geral das listas de candidatura deste ano e das dificuldades que estas enfrentam.

No mesmo artigo pode ler-se: “Nas duas últimas eleições, a Associação Novo Macau foi dividida em duas listas de candidatura, este ano está dividida em mais uma lista, chamada Associação do Novo Progresso de Macau, liderada pelo candidato mais jovem da última eleição – pós anos 90, Sou Ka Hou, e o seu quarto candidato, Wong Kin Long, de 20 anos, é o mais jovem deste ano. Os três grupos irão confrontar-se com uma partilha de votos e estarão sujeitos à influência das lutas internas”.

Em declarações à imprensa, junto ao edifício do Ou Mun Iat Pou, Chan Wai Chi negou a afirmação segundo a qual a associação estaria “dividida em mais uma lista” e também a que se refere à partilha de votos e às lutas internas. “Nós anunciámos à sociedade e à imprensa muitas vezes que a Associação Novo Macau só tem uma lista, designada Associação do Novo Progresso de Macau, não são ‘três listas’, como o Ou Mun Iat Pou escreveu”. Chan pediu ao jornal para esclarecer e corrigir as afirmações de acordo com Lei de Imprensa. “A eleição deste ano é muito intensa e apertada, qualquer artigo parcial ou falso causará injustiça para as listas de candidatura”, acrescentou.

O ex-deputado Au Kam San deixou a Novo Macau em Janeiro de 2016, e o ex-deputado Ng Kuok Cheong ainda permanece na associação. Chan Wai Chi reiterou que Au e Ng são candidatos independentes, e que a associação respeitou a decisão da Ng Kuok Cheong de não se juntar à Associação Novo Macau, escolhendo ao invés o seu companheiro Au Kam San.