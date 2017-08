Vêm da China e para convenções os visitantes que mais gastam em Macau

Os turistas chineses são os que mais despesa fazem ‘per capita’ fora dos casinos de Macau. Em média, cada um gasta mais de 2 mil patacas nas suas visitas à RAEM, sem contar com o jogo.

Os gastos dos visitantes de Macau, fora dos casinos, aumentaram 17,5% no segundo trimestre deste ano, em relação ao período homólogo de 2016, indicam dados oficiais agora divulgados.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a despesa total dos visitantes efectuada fora dos casinos ascendeu a 13,75 mil milhões de patacas, traduzindo uma subida de 2,2% relativamente aos primeiros três meses do ano.

A despesa ‘per capita’ dos visitantes situou-se em 1.787 patacas, em linha com o comportamento global uma subida de 11,7% em termos anuais homólogos e de 4,6% em termos trimestrais.

A maior despesa ‘per capita’ foi efectuada pelos visitantes da China, o maior mercado emissor de Macau, que ascendeu a 2.162 patacas entre Abril e Junho, mais 16,8% face a igual período do ano passado.

A despesa ‘per capita’ dos visitantes provenientes da Malásia aumentou 8,2%, em termos anuais, ao passo que a dos visitantes de Singapura, de Hong Kong e de Taiwan diminuiu 3,9%, 8,2% e 6,9%, respectivamente, de acordo com a DSEC.

Em baixa esteve também a despesa ‘per capita’ dos visitantes da Austrália (menos 21,7%) e a dos procedentes dos Estados Unidos (menos 0,6%) e Reino Unido (menos 4,4%).

Segundo a DSEC, os visitantes gastaram essencialmente em compras (43%), alojamento (25,6%) e alimentação (23,1%).

A despesa ‘per capita’ em compras atingiu 768 patacas, mais 10,7% em termos anuais, destacando-se no ‘cabaz’ os alimentos/doces (229 patacas), cosméticos/perfumes (191 patacas), produtos em que os gastos aumentaram 17,8% e 18,6%, respectivamente.

Os resultados do inquérito às despesas dos visitantes indicaram ainda que o principal motivo da vinda a Macau foi para passar férias (49,7% do total), mas que foram os que vieram participar em convenções/exposições que gastaram mais, com uma despesa ‘per capita’ de 3.304 patacas, apesar de representarem só 0,7% dos visitantes.

De acordo com os mesmos dados, 17,6% utilizaram o território apenas como ponto de passagem, enquanto 8,4% dos inquiridos foram atraídos pelas compras e 8% pelo jogo.

Visitar familiares e amigos e tratar de negócios e assuntos profissionais foram outras das motivações dos que escolheram deslocar-se a Macau entre Abril e Junho.

No segundo trimestre do ano, Macau recebeu 7,69 milhões de visitantes, um aumento de 5,3% em termos anuais homólogos, segundo dados oficiais divulgados anteriormente.

No ano passado, a despesa total, excluindo o jogo, dos visitantes, atingiu 52,66 mil milhões de patacas, aumentando 3% face a 2015, ano em que os gastos dos visitantes de Macau caíram pela primeira vez desde 2010, ou seja, desde que existe registo.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita).