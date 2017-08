Universidade de Macau oferece condições “atraentes” para professores de português

A opinião é de Fernanda Gil Costa, antiga chefe do departamento de Estudos Portugueses da UMAC, agora de saída depois de cinco anos ao serviço da instituição. Entre os aspectos mais positivos que veio encontrar para os professores de português na Universidade de Macau, destaca os níveis de remuneração praticados e as condições para a realização de investigacão. Entre os mais negativos, uma pressão excessiva em termos administrativos.

Foi uma longa entrevista a que Fernanda Gi Costa concedeu à Rádio Macau. Um dos pontos abordados foi justamente o das condições existentes para os docentes de português. Sem reparos, não fossem as funções administrativas que lhes vêm associadas.

“As condições que a Universidade de Macau oferece são, em geral, bastante atraentes, como o salário, as condições para fazer investigação, etc.. Mas as pessoas têm de conseguir fugir, de alguma maneira, às funções administrativas que, neste momento, são cada vez mais exigentes”.

“A instituição está cada vez mais em cima das actividades das pessoas, inclusivamente de quem não tem propriamente intenções de carreira, como é o caso dos leitores. Têm de apresentar, anualmente e cada vez que o contrato é renovado, determinados resultados que condicionam um pouco o trabalho”.

Este ano lectivo, foi redesenhado o curso destinado aos alunos de português. Fernanda Gil Costa disse na entrevista à Rádio macau ter muitas reservas sobre o novo modelo.

“Foi um modelo praticamente desenhado pela universidade e por uma comissão nomeada para fazer isso. No que toca ao Departamento de Português, a nossa participação foi muito diminuta. Tanto que há uma diminuição bastante acentuada do número de créditos que os alunos têm de fazer, o que me leva a ter algum receio de que o nível no final da licenciatura possa vir a ser um pouco inferior àquilo que é agora”.

“Mais continuidade do que evolução”

O balanço de cinco anos de trabalho na UMAC combina também aspectos mais e menos positivos.

“Nos aspectos mais gerais, houve mais continuidade do que evolução. Poderá ter havido alguma evolução na forma como se tentou organizar o ensino de português. Aliás, durante o tempo em que estive na universidade, houve uma avaliação externa. Uma das coisas que recomendava, e que eu trazia como prioridade, era o desenvolvimento da pós-graduação.

“Aquilo que verifiquei com os alunos de Pequim, que vêm fazer o terceiro ano a Macau, é que, quando terminam a licenciatura, escreviam-me a pedir recomendações para fazer uma pós-graduação na China, mas não na área do português.

“A pós-graduação é o campo em que o Departamento de Português da UM poderia fazer uma efectiva diferença e ser uma referência”.

Em cinco anos, Fernanda Gil Costa conheceu três diferentes directores da Faculdade em que o Departamento de Português está integrado. Pouca estabiliodade, portanto, e isso terá contribuído para o não aprofundamento do contacto com as instituições de ensino do português na China Continental.

Por cá, o mesmo problema. A procura pelo português continua a aumentar em Macau, mas a comunicação entre as várias instituições de ensino deixa muito a desejar.

“Acho que não há praticamente comunicação, para ser muito sincera. Sempre que há comunicação é através de uma coisa que chamaria de rivalidade. Portanto, cada instituição tenta apresentar da melhor maneira possível aquilo que está a fazer. Devo dizer que tentei o mais possível evitar essa via. As fases em que houve mais comunicação deveram-se à mediação do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, que criou uma comissão em que estavam representados todos os intervenientes do ensino de português. O grupo reunia com alguma periodicidade e só aí era possível ter uma ideia do que as pessoas pensavam sobre as coisas”.

Apesar disso, Fernanda Gil Costa mostrou-se confiante no futuro do ensino do português em Macau.

“Em alguma altura, no futuro, diminuirá. Não creio que seja nos próximos cinco anos. Tanto a Universidade de Macau como o Instituto Politécnico de Macau têm muito bons professores. O Instituto Politécnico de Macau reforçou imenso a equipa de professores nos últimos dois anos. A Universidade de Macau, infelizmente, não reforçou tanto. Mas também tinha um naipe muito mais forte. Portanto, tenho confiança no futuro do ensino de português em Macau e no papel da Universidade de Macau”.

Na entrevista à Rádio Macau, Fernanda Gil Costa revelou estar agora de regresso à Universidade de Lisboa, onde é professora catedrática na Faculdade de Letras. Em breve, publicará trabalhos resultantes da investigação que fez durante os cinco anos ao serviço da UMAC. O “contributo da literatura chinesa traduzida em Macau para a redifinição das tendências e da vida pública” é um dos trabalhos em preparação.