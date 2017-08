Governo Central não aprova nova ligação entre Macau e a Taipa

O Governo de Pequim não aprova a nova travessia entre Macau e a Taipa até que sejam realizados mais estudos sobre o projecto. A informação foi avançada pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), citado pelo Canal Macau da TDM.

Se acordo com o GDI, as autoridades de Pequim querem ver garantidas melhores condições de segurança para a nova ponte, que do lado de Macau está previsto ancorar na zona A dos novos aterros. “Tudo tem a ver com questões de segurança da rota já que a localização proposta da quarta ponte está no meio de uma via navegável de alta velocidade”, disse o coordenador do GDI, Chao Vai Man.

O Governo de Macau vai agora proceder a novos estudos, adianta o coordenador do Gabinete, para posterior apresentação de uma nova proposta às autoridades de Pequim.