Estudantes universitários entre as principais vítimas das fraudes telefónicas

Cerca de 30 por cento das vítimas das burlas telefónicas denunciadas entre o dia 20 de Julho e o dia 9 deste mês são estudantes do ensino superior, revelou a Polícia Judiciária.

Os dados disponíveis demonstram que os estudantes não estão “sensibilizados para a questão das burlas, pelo que é necessário consciencializá-los para estarem atentos”, afirma a PJ, em comunicado.

No mesmo documento, a Judiciária revela que esteve reunida, de emergência, com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), universidades e outras instituições do ensino superior, com o objectivo de sensibilizar os seus estudantes a “tomarem medidas preventivas contra burlas e não caírem em armadilhas”.

No encontro, foi discutida a realização de campanhas de sensibilização e prevenção de burlas telefónicas nas instituições académicas da RAEM.