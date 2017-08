Comissariado contra a Corrupção quer colaboração do WeChat

O CCAC contactou a empresa que opera a rede social WeChat para obter informações sobre um caso potencial de corrupção eleitoral.

O Comissário contra a Corrupção, André Cheong Weng Chon, revelou este fim de semana que o CCAC contactou a empresa que opera o WeChat à procura de indícios sobre o alegado uso daquela rede social por parte de uma das listas candidatas às eleições legislativas de Setembro em Macau, para distribuição electrónica de ofertas pecuniárias.

André Cheong explicitou que o comissariado entrou em contacto com a Tencent para esse efeito, estando por isso aberta a possibilidade de vir a ser recolhida prova sobre este caso a partir de informações que sejam disponibilizadas por aquela empresa.

A Tencent, fundada em 1998, é um dos principais fornecedores de serviços de valor acrescentado na Internet e, opera entre outros, a rede social WeChat e a plataforma de mensagens instantâneas QQ, de que são utilizadores quase mil milhões de pessoas.

André Cheong disse aos jornalistas estar confiante de que, independentemente dos métodos que possam ser utilizados para distribuição de ofertas, inclusive os electrónicos, essas acções acabem sempre por deixar rastro. Como organismo com competência em matéria de investigação criminal, o CCAC tem legitimidade para pedir a colaboração de entidades públicas ou empresas privadas de Macau ou de outras regiões, para melhor desempenhar a sua missão, lembrou o comissário.

André Cheong reiterou que a tradicional distribuição de presentes, refeições ou, mais recentemente, ofertas pecuniárias através as redes sociais, para influenciar o sentido de voto dos cidadãos, é considerada corrupção eleitoral.

Comissariado recebeu 101 queixas desde Abril

O Comissariado contra a Corrupção recebeu desde Abril um total de 101 queixas relacionadas com as eleições de Setembro à Assembleia Legislativa, revelou também André Cheong. “Até este momento recebemos 67 queixas (…) através da linha conjunta com a Comissão Eleitoral e 34 por via própria. No total são 101. A maior parte está relacionada com suspeita de corrupção eleitoral”, disse aos jornalistas, à margem de uma iniciativa do CCAC para promover “eleições limpas”.

André Cheong não avançou detalhes sobre os progressos das investigações, quantas foram concluídas e se houve queixas que deram origem à entrega de processos ao Ministério Público para fazer acusação.

Aprovada em 2016, a nova lei eleitoral impõe maiores restrições à propaganda eleitoral.

Muitas listas têm ‘organizações amigas’ que promovem todo o tipo de actividades e de presentes, desde banquetes a viagens à China.

A lei não proíbe as associações apoiantes de listas candidatas de organizarem banquetes ou de oferecerem refeições gratuitas ou vales de compras em supermercados aos seus sócios, nem proíbe que uma sociedade organize viagens ao interior da China, esclarece André Cheong. “O que a lei proíbe é fornecer esses interesses e ao mesmo tempo fazer propaganda eleitoral. (…) Por exemplo, há banquetes gratuitos em que há propaganda. Antes de 2 de Setembro [data do início da campanha eleitoral], se houver propaganda antecipada vai ser qualificada como acto ilegal”, acrescenta.

O comissário revelou que desde Abril até à data os fiscais do CCAC realizaram “mais de 2.000 acções de vigilância”, das quais mais de 1.500 a actividades que incluíam banquetes ou refeições gratuitas, tendo também fiscalizado outro tipo de iniciativas, como a oferta de viagens.

“Verificámos que existem essas actividades, mas em muito poucas ocorreram acções de propaganda de actos eleitorais. Segundo os colegas que já trabalharam em várias eleições, essa é uma diferença em relação ao passado, diz.

“Não fiz a comparação se as viagens ou banquetes são mais ou menos, mas nesses mais de 2.000 actos verificámos poucos casos de indícios de fornecimento de interesses e, ao mesmo tempo, de propaganda eleitoral”, afirma.

Nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa, há quatro anos, o CCAC diz ter recebido 213 queixas e denúncias relacionadas com as eleições legislativas, das quais 46 foram registadas no dia da votação (15 de Setembro de 2013).