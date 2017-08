CCAC diz que investigação relacionada com antiga fábrica de panchões nada teve de errado

O Comissário Contra a Corrupção, André Cheong, garante que não existiram falhas na investigação realizada sobre a permuta de terrenos onde se encontra a antiga Fábrica de Panchões Iec Long, na Taipa.

“Não verifiquei qualquer erro grave ou evidente que tenhamos cometido”, disse André Cheong, reportando-se às circunstâncias constantes do relatório da investigação e às conclusões do mesmo.

Dias antes, um dos accionistas da Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía de Nossa Senhora da Esperança, Kong Tat Choi, defendeu que a investigação do CCAC estava ferida de vários equívocos, nomeadamente o facto de parte do terreno em causa ser propriedade privada, ao contrário do que foi dado como certo pelo comissariado. O CCAC acabaria por considerar nulo o acordo de permuta de terrenos entre o Governo e a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía de Nossa Senhora da Esperança.

André Cheong diz agora que a investigação foi exaustiva, tendo sido dada oportunidade a todas as partes de fazerem a defesa dos seus pontos de vista. “É um caso que decorreu há mais de vinte anos. (…) Nós tivemos cuidado, foi por isso que a investigação durou tanto tempo. E também tivemos o cuidado de antes de apresentar as conclusões finais de dar oportunidade aos interessados de explicarem as suas posições e fornecerem os documentos que considerassem úteis para uma melhor investigação do CCAC”, concluiu.