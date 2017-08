Cambridge University Press retira mais de 300 artigos da sua publicação na China

A decisão não foi unilateral e foi tomada no seguimento de instruções emanadas por agências de importação chinesas. A mais antiga editora do mundo diz que assim pode continuar a manter a sua presença no mundo académico da China. Em Macau, a notícia foi recebida com surpresa e admiração por alguns académicos do território, ainda que com opiniões contrárias. Enquanto Agnes Lam diz compreender a tomada de posição da editora, Larry So diz ser necessário defender a liberdade académica.

A Cambridge University Press (CUP), considerada pela Guinness World Records como a mais antiga editora do mundo, acedeu às instruções de duas agências de importação chinesas para remover mais de três centenas de artigos da sua publicação “The China Quarterly”. Em causa estão 315 textos sobre temas sensíveis ao Governo Central, tais como, o massacre de Tiananmen, a Revolução Cultural, a luta pela democracia em Hong Kong e a questão do Tibete.

Em resposta ao PONTO FINAL, a editora remeteu-nos um comunicado em que explica que a decisão foi tomada “para assegurar que outros materiais educacionais e académicos que são publicados se mantenham disponíveis a investigadores e educadores neste mercado”. A CUP admite “enfrentar o desafio da censura” mas garante que “não censura proactivamente” os seus conteúdos e que apenas considera “bloquear itens individuais” quando tal for pedido e quando estiver em causa o acesso geral à publicação.

Em Macau, a notícia foi recebida com surpresa e admiração por parte de alguns membros da academia como Larry So, Agnes Lam, Camões Tam e Maria Antónia Espadinha. O politólogo Larry So defende que a CUP “devia manter a liberdade académica e de expressão, independentemente de ser a favor ou contra o regime político, porque é apenas através desta liberdade que eles [académicos chineses] têm mais e melhor informação em vez de uma opinião unilateral.”

Opinião contrária foi defendida por Agnes Lam, professora do Departamento de Comunicação da Universidade de Macau, que diz estar de acordo com a posição tomada pela Cambridge University Press. “Mesmo que eles [CUP] tenham tentado lutar contra esta decisão e não tenham sido bem sucedidos, acho que foi uma maneira prática de eles continuarem a ser influentes em vez de se retirarem de todo o mercado da China e não terem qualquer influência”, sustentou a académica.

Por sua vez, o politólogo Camões Tam descartou a questão da liberdade académica porque, no seu entender, “estão apenas a restringir um website local e não toda a publicação académica do Reino Unido”. Já a académica Maria Antónia Espadinha diz perceber que “talvez não seja só uma decisão economicista mas que também seja a maneira de assegurar que outras publicações chegam à China e que provavelmente se Cambridge recusasse seria barrada.”

“Acho que é uma demonstração do poder da economia sobre todos os outros e de alguém pelo menos querer ‘apagar’ da história um passado que não honra”, rematou a professora.

Motivos económicos foram também levantados por Larry So, que diz ocuparem uma posição elevada nas prioridades da CUP. “Interesses comerciais são tudo para eles neste momento e eles podem até levá-los a renunciar à sua tão valiosa e preciosa liberdade por causa dos interesses económicos. É por isso que eles estão a tentar não provocar o Governo chinês”, apontou o politólogo. Já Agnes Lam considera que o mercado académico na China é “muito pequeno” e que “Cambridge não precisa do dinheiro, já são suficientemente ricos”.

Um relatório publicado em Agosto de 2016 pela Associação dos Editores do Reino Unido revelou que o mercado académico da China tem o valor anual de 24 mil milhões de renminbis (cerca de 29 mil milhões de patacas).

MACAU, O FILHO BEM COMPORTADO

“Quando estamos a falar de total liberdade, sabe que isso já não existe, certo?”, atirou Agnes Lam quando questionada sobre a liberdade académica e de expressão em Macau. “Eu acho que a liberdade total que temos agora é a liberdade de pensamento e aquilo em que tu pensas nunca será castigado, mas assim que falares já vais ter algum controlo em Macau”, disse a académica.

Este “controlo” é descartado por Scott Chiang, activista pró-democracia, que diz que Macau “não precisa disso”. “Nós somos suficientemente experientes e não precisamos de ser pressionados para retirar nada. Nós já interiorizámos estes tabus pelo que se tu quiseres escrever um artigo sobre determinados assuntos ele nunca iria ver a luz do dia”, disse o presidente da Associação Novo Macau.

Já Larry So tem esperanças que Pequim “honre” o modelo “Um País, Dois Sistemas” mas aponta também que “o mercado local impõe auto-censura em si mesmo, principalmente em temas relacionados com o 4 de Junho [massacre de Tiananmen] e o chamado localismo de Hong Kong”. “A liberdade de expressão tem sido honrada mas claro que os académicos aqui procuram chamar pouco as atenções e manter um tom mais reduzido em relação a assuntos sensíveis”, disse o politólogo.

A CRÍTICA INTERNACIONAL

Internacionalmente, a resposta também não se fez demorar e chegou de vários quadrantes. Uma das primeiras reacções veio da própria publicação visada, mais concretamente do seu editor. Em resposta ao comunicado da CUP, Tim Pringle, editor da “The China Quarterly”, manifestou as suas “profundas preocupações e desapontamento” pela “censura” dos mais de 300 artigos. “Nós observamos que esta restrição de liberdade académica não é um acto isolado mas uma extensão das políticas que restringiram o espaço para o envolvimento público e discussão na sociedade chinesa”, escreveu Pringle em comunicado.

O Twitter foi um dos principais canais utilizados para criticar a acção tomada pela Cambridge University Press. Foi nesta rede social que Rory Medcalf, da Universidade Nacional da Austrália, escreveu que “pragmático é uma palavra, mas patético é mais adequado”. John Garnaut, correspondente na China e antigo conselheiro do primeiro-ministro australiano, descreveu a situação como “uma extraordinária capitulação” perante a China. Já Renee Xia, directora internacional da Chinese Human Rights Defenders (Defensores dos Direitos Humanos Chineses), acusou a editora de ter “vendido a sua alma por milhões de dólares ao Governo chinês”.