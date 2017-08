Barcelona não vergará perante o ódio, garante comunidade catalã em Macau

O terror instalou-se nas ruas de Barcelona e de Cambrils na passada semana, com um atentado reivindicado pelo auto-proclamado Estado Islâmico que resultou em 14 mortos e mais de 130 feridos. O PONTO FINAL recolheu, junto de alguns espanhóis que residem em Macau, impressões de um ataque ao coração da Catalunha que, defendem, não lhe vai beliscar a essência de multiculturalidade, nem a abertura perante o outro.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Seria mais um entardecer nas Ramblas, a principal artéria de Barcelona, percorrida diariamente por multidões que fazem da capital catalã uma das cidades mais visitadas da Europa. Pouco antes das 17 horas da passada quinta-feira, uma carrinha branca avançou pela avenida e, ao longo de cerca de 600 metros, derrubou sem misericórdia quem por ali passava. Da investida homicida resultaram 13 mortos – entre eles, duas portuguesas, avó e neta, de 74 e 20 anos – e mais de 100 feridos, alguns deles ainda em estado crítico. O terror na Catalunha prosseguiu na madrugada de sexta-feira, em Cambrils, cidade turística a 120 quilómetros de Barcelona. Mais uma vez, um veículo investiu sobre os transeuntes, de que resultou a morte de uma mulher e sete feridos. O carro só seria travado pelo fogo da polícia, que abateu os cinco passageiros, membros de uma célula terrorista que as autoridades acreditam ter 12 elementos, encontrando-se já quatro detidos. Numa altura em que Espanha chora os seus mortos, ferida por um atentado reivindicado pelo auto-proclamado Estado Islâmico, o PONTO FINAL foi ao encontro de alguns cidadãos espanhóis que residem no território, a sua maioria catalães. Com a tristeza cravada no rosto e na voz, quase todos acreditam que a tragédia que atingiu o coração da Catalunha não lhe vai alterar o modo de vida, nem a abertura com que Barcelona acolhe quem chega de todos os cantos do mundo.



No início da tarde quente de domingo, não sobram clientes no restaurante “Super Pollo”, onde a cozinha de Barcelona atrai boa parte da reduzida comunidade espanhola residente em Macau. Antonio Carrillo entra apressado, para recolher o almoço que o aguarda sobre o balcão. “Estamos muito chocados com este acontecimento, é uma escalada de violência que se está a viver em todo o mundo ocidental, nesta guerra com os integristas, que não há maneira de nos safarmos deles, querendo reconquistar o Ocidente que perderam. Há que levar a sério esta luta”, assinala ao PONTO FINAL o espanhol, de 63 anos, natural de Cádiz. O missionário laico da Igreja Católica, que chegou a Macau há mais de vinte anos, assume não entender a acção de quem diz agir em nome de uma religião que não contempla a violência: “Sim, surpreendeu-me, sobretudo a falta de uma razão, não têm raciocínio estes actos. O que pretendem? Semear o pânico? Tornar as cidades inabitáveis, que os turistas não regressem, que os cidadãos não possam viver. Não, não há razão para este tipo de actos. Nem mesmo o fundamentalismo, porque eles baseiam-se na religião. Se estudarmos o Corão, se estudarmos o texto religioso, não há nenhum que fale de matar o ser humano, que é o que de mais precioso temos na vida”.

Carrillo teme, contudo, os efeitos da acção perpetrada na Catalunha: “Creio que as pessoas vão ter mais ódio, vai entrar o ódio no coração, o que não é positivo. Mas espero que aos poucos tudo volte ao normal e possamos respeitar-nos uns aos outros, que a vida é curta, há que vivê-la em paz e felicidade”. Ao missionário, que não conhecia ninguém entre os afectados pelo atentado, chegou-lhe um episódio que traduz as horas em suspenso que alteraram o curso habitual da cidade: “Conheço uma companheira que esteve cá a trabalhar connosco, que é de Barcelona, de uma aldeia próxima, mas ela estava de férias no Brasil. Ligamos-lhe e só nos disse que os seus pais, pouco depois do atentado, estavam a passar num túnel, e ficaram quase uma hora parados no trânsito, mas não foram afectados”.

“ISTO É APENAS UM BANDO, UMA MINORIA DE INDIVÍDUOS INSATISFEITOS, SÃO ALMAS PERDIDAS”

Antonio Guijarro, proprietário dos restaurantes “Super Pollo” e do “Bar Celona”, chega entretanto. Depois de abrandar dos afazeres que o fizeram atravessar a cidade, recolhe-se num curto silêncio antes de encaixar a palavra na dor que atordoa pelo inesperado: “É emocional… porque Cambrils é muito próximo de onde eu costumava viver, tal como Barcelona. Eu venho de Vila Franca e ouvi que um dos indivíduos dentro do carro [que avançou sobre as pessoas em Cambrils], que foi morto, era precisamente da cidade de onde eu venho”. Na hora de chorar os mortos, importa estender apoio a quem nos envolve, defende o empresário de 56 anos, há 13 em Macau. “Saber a esta distância é emocional, mas temos que aceitar a realidade que vivemos num mundo muito diferente, e as soluções não são fáceis, são muito complexas. Penso que temos que viver com isso e, antes de mais, apoiar as pessoas com quem estamos e que amamos, e espalhar amor e harmonia ao invés de ódio. Falando negativamente ou holisticamente sobre muçulmanos, ou o que for, não se vai retirar nada daí. Porque isto é apenas um bando, uma minoria de indivíduos insatisfeitos, são almas perdidas”.

“Surpreendentemente, fiquei muito triste. Digo supreendentemente porque quando aconteceu o mesmo em Paris, Bruxelas ou em Madrid, não estava tão triste. Estive a partilhar a tristeza com a minha família”, revela Judit Huguet Sola. A gerente de uma loja de flores, há oito anos em Macau, conta ainda que o choque só chegou na manhã seguinte ao ataque à cidade a que pertence. “Quando acordei, vi as notícias. Deito-me muito cedo, não tive noção do que estava a acontecer antes do dia seguinte”.

Espanha não conhecia um ataque com estas consequências desde 11 de Março de 2004, quando um ataque terrorista matou 191 pessoas na estação de Atocha, em Madrid. Guijarro não acredita que o país tenha mudado desde então: “Espanha, como França, são provavelmente os países que, ao longo da história, por causa da colonização, mais acolheram pessoas do Norte de África, de Marrocos, do Médio Oriente. Não penso que Espanha tenha mudado nada, já não penso que isto seja político, penso que isto é mais uma era que vivemos no mundo, são almas perdidas, que são uma grande minoria. Sem tentar ser politicamente correcto, há muitos marroquinos ou famílias com ascendência do Médio Oriente, cujos filhos nasceram lá e são cidadãos que atravessam esta dor, vivem as suas vidas, como eu e tu”.

Para o empresário, o ataque já era esperado e encontra explicação na posição que a capital catalã alcançou nos últimos anos: “Barcelona tem estado entre as três cidades da Europa com mais visitantes e turistas. E obviamente eles [os terroristas] estão à procura de atenção. É de esperar que um destino turístico como Barcelona esteja sempre nas suas mentes, o mesmo para Paris, Londres, é para onde pessoas de todo o mundo vão quando vão à Europa. Sim, francamente era expectável, mas não porque é Barcelona, ou por causa da cultura das pessoas, ou pelo envolvimento político ou pelo ‘background’ religioso, é só porque estão à procura de atenção”.

Para Antonio Guijarro, a difusão de informação alimenta a ânsia de visibilidade de quem se socorre dos meios mediáticos para proclamar diante do mundo a responsabilidade sobre a sucessão de actos de violência. Para Guijarro, importa estancar a torrente noticiosa que acompanha cada novo episódio de terror: “Quando vejo as notícias, as redes sociais, penso que devíamos banir esta disseminação das notícias e limitar ao essencial, ao invés de lhe dar continuidade, com actualizações ao longo de 24 horas. Porque isso é o que essas pessoas querem. Penso que os jornais e os media em geral deviam limitar a exposição destes eventos, mesmo os media sociais deviam limitar. Porque, no final, todos queremos ser informados, mas há um ponto em que lhes estamos a dar o benefício da publicidade gratuita”.

Questionada sobre o que pode mudar agora numa Barcelona atingida no seu maior símbolo, Judite Sola é peremptória: “Eu penso que não vai mudar nada, penso que não vamos mudar nada. A prova de que nada vai mudar é que no dia seguinte todos estavam nas Ramblas a dizer: Nós não temos medo!”. Antonio complementa: “Não podes mudar a cultura, não podes mudar o estilo de vida, não se pode mudar o ADN da vida em Barcelona ou em qualquer outro país ou capital. É importante que não politizemos esta questão entre Barcelona e Madrid, porque, sim, há desafios e há muito mais a ser feito por uma comunicação aberta, mas penso que é um assunto totalmente separado”.

“SE MADRID FOSSE RESPONSÁVEL, DEVIA TER APROVADO O RECRUTAMENTO DE MAIS 500 PESSOAS PARA A POLÍCIA DA CATALUNHA”

E o que deveria o Governo Central fazer agora, em coordenação com o Governo da Catalunha? “Penso que precisamos de mais segurança, agora, mais polícia, porque aparentemente estamos com falta de agentes”, defende Judit. António recorda um episódio recente que impediu o reforço de efectivos nos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã: “Se Madrid fosse responsável, devia ter aprovado o recrutamento de mais 500 pessoas para os Mossos, para a polícia da Catalunha, o que foi negado há alguns meses. Foi nessa base, de que eles têm conhecimento do potencial de exposição ao terrorismo, que a polícia da Catalunha requisitou mais 500 posições para preencher, e foram negadas. Penso que o Governo Central tem que ser sensível, ser menos orientado politicamente e fazer a coisa certa”.

Ainda na sexta-feira, após os ataques, as Ramblas foram palco de um protesto de elementos de um grupo de extrema-direita, que entraram em confronto com anti-fascistas, situação controlada pela polícia, que evitou a violência ao estabelecer um cordão de isolamento. Acredita Antonio Guijarro que a sucessão de ataques terroristas pode potenciar a actividade de movimentos de extrema-direita? “Não creio, penso que os movimentos de extrema-direita são minorias, não é sequer apropriado mencioná-los, não lhes dar espaço nem tempo. Penso que qualquer minoria extrema, seja de direita ou de esquerda, não encaixa na sociedade de hoje, nem na cidade dinâmica que é Barcelona. Barcelona acolhe toda a gente, é multicultural, acomoda gente do mundo inteiro, não creio que haja espaço para estes indivíduos”. Para Judit Sola, a mágoa sobrepõe-se à insurreição de quem se rege pela acção extremada: “A atmosfera é mais triste do que tensa. A tristeza é o sentimento primordial, agora. Isto é o que ouvi da minha família, de amigos, dos meus colegas que trabalham nas Ramblas. As pessoas estão muito tristes”.

“NÃO SOMOS GENTE DE ARMAS, NÃO SOMOS GENTE DE GUERRA”

A tristeza fixada nas palavras de Judit é entrecortada pela afirmação categórica do chef Hector Costa, vestido de jaleca negra, para quem o frémito do tempo de almoço entretanto cessou. “Um ataque ao coração de Barcelona é um ataque ao coração da Catalunha, é o coração dos catalães. As Ramblas são o símbolo da Catalunha”. Natural de Ripollet, a 10 quilómetros da capital catalã, expressa o modo como lhe chegaram os ecos dos instantes de terror que afectaram a região que espera um dia ver independente. “Foram diferentes emoções, porque estou muito longe mas estou muito perto. Os atentados terroristas afectam sempre pessoas que não têm culpa de nada. E da forma como se fez e o fundo que tem, que é político, religioso, só que ainda pior. Por um lado, nas primeiras horas e nestes primeiros dias, este é o sentimento”. Mas não só. Para o catalão, também o mundo e as suas assimetrias profundas, contribuem para a escalada de violência. “Por outro lado, é o sentimento de que a culpa não é só dos terroristas, mas que a culpa é da sociedade que criamos. O mundo está dividido entre ricos e pobres, tem havido guerras por interesses económicos. Se o mundo não evolui e não põe as pessoas primeiro, continuará a haver isto em crescendo. Hoje são muçulmanos, amanhã serão outros”.

Hector lamenta que o terror com assinatura do Estado Islâmico tenha atingido um território que diz estar arredado da violência: “Dá muita pena que tenhamos recebido um atentado terrorista num país como a Catalunha, que se manifestou contra qualquer guerra, do Iraque, da Jugoslávia, sempre pacifistas em todos os sentidos. Estamos com um projecto independentista e estamos a fazer o caminho com um sorriso na boca, com as mãos no alto. Não somos gente de armas, não somos gente de guerra. E quando acontece isto, dás conta de que mesmo que sejas assim, o mundo tem que mudar, porque o problema é o mundo”.

Para o chef de 43 anos, há oito em Macau, a solução do problema vai muito além do reforço da segurança, estende-se ao modo como se constrói a relação com o outro: “Nenhum ataque terrorista pode abalar a liberdade, o problema não é a segurança, o problema é a educação, a inteligência emocional, o respeito pelas pessoas. Somos pessoas, se não vivemos uns para os outros, então para que vivemos?”.

“SABÍAMOS QUE PODIA ACONTECER A QUALQUER MOMENTO. ESPANHA SEMPRE ESTEVE SOB PERIGO, APOIÁMOS A GUERRA NO IRAQUE, SEMPRE ESTIVEMOS NA LISTA”

No “Bar Celona”, paredes-meias com o “Super Pollo”, Luis Sanchez partilha a mesa com a família. Acabados de chegar a Macau, já se encontravam em Hong Kong quando o ataque atingiu a cidade a que pertencem. “Sendo de Barcelona, sinto-me muito, muito triste. Mas isto é algo que sabíamos que podia acontecer a qualquer momento, porque é a situação do mundo. E Espanha sempre esteve sob perigo porque há uns anos apoiámos a Guerra no Iraque, sempre estivemos na lista. Estou muito triste porque é a minha cidade, mas fico contente que nenhum dos meus amigos tenha sido afectado”, conta o empresário, de 45 anos.

Luis Sanchez, que trabalha numa empresa comercial de Hong Kong, em Barcelona, acredita que, no regresso a casa, nada terá mudado na dinâmica da cidade. “Espero que nada mude, porque não podemos mudar os nossos hábitos por este tipo de pessoas, precisamos de continuar a fazer o mesmo. Não estamos assustados, a vida está a continuar. Barcelona é uma cidade muito aberta, multicultural, nada vai mudar. A única coisa é a situação do mundo, podia ter acontecido em qualquer sítio e a qualquer momento. Mas precisas de continuar, de viver”.