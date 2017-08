A história do “1,2,3”, na voz daqueles que o viveram

Hanif Li apresentou ontem, na Livraria Pin-to Livros & Música, “Macau 123 Incident – Speaks about an Anti-Colonial Struggle in 1960s” [“Incidente 123 de Macau – Testemunhos sobre a Luta Anti-Colonial em 1960”]. Publicado por uma editora taiwanesa, a obra reflecte as impressões de 16 entrevistados que viveram os acontecimentos de Dezembro de 1966.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

À mesa de jantar, Hanif Li ouvia histórias da Macau dos anos 1960. Os tempos idos da juventude dos seus pais foram-lhe contados desde criança e deixaram-lhe a marca e a vontade que o guiaram para um “estudo especial” sobre um dos acontecimentos mais simbólicos da cidade: o “1,2,3”. Tudo começou com uma tese de mestrado em 1996 que, concluída mais de quatro anos depois, ficou na gaveta até ao Inverno do ano passado, quando se assinalaram os 50 anos do motim. Primeiro, Hanif Li publicou uma compilação das entrevistas num portal e, ontem, esteve em Macau para apresentar o livro “Macau 12.3 Incident – Speaks about an Anti-Colonial Struggle in 1960s”, através do qual quer mostrar “como ler tanto a história como aqueles que vivenciaram os incidentes”.

Os dezasseis testemunhos apresentados no livro – “desde professores a médicos, operários, polícias, padres e estudantes” – são abordagens que partem de diversas perspectivas sobre o mesmo acontecimento. “Eu procurei diferentes visões, diferentes posições, sobre o mesmo incidente. Todas as pessoas têm sentimentos diferentes e eu queria recolhê-los individualmente, porque a história oral não é apenas a transmissão de datas, do tempo, das pessoas, do incidente. É também a comunicação das impressões e das sensações e, por isso, é preciso sabê-lo para tornar a história mais intacta”, disse Hanif Li ao PONTO FINAL.

As conclusões tiradas ao longo de cerca de duas décadas afastam-se de uma conclusão individual sobre o “1,2,3” tendo em conta perspectivas políticas e históricas. A história oral é mais do que isso, “é trazer as pessoas que estão no livro para a vida real”, do presente, e “estreitar a distância espaço-tempo e aprofundar a compreensão entre diferentes gerações”.

Na altura em que conduziu as entrevistas, “a sociedade conservadora de Macau” não se mostrou receptiva a detalhar emoções e pontos de vista. “Não foi fácil, por isso precisei de alguns contactos de amigos; mas também bati à porta de várias pessoas”, revelou Li. Porém, assume que foi o momento indicado para fazer esta abordagem porque o tempo passa, as pessoas envelhecem e a memória esbate-se.

“O que é o passado? É claro que o passado inclui tempo, lugares, pessoas e acontecimentos. Mas também é aquilo que é experienciado e essa experiência compreende a cor, o calor, emoções sobre o incidente… A emoção é muito importante. Porquê? Porque um professor ou um familiar conta uma história, essa narração também inclui emoção e, nesse processo de contar a história, a emoção é transmitida e as posições e os pensamentos daquele que ouve podem mudar. É bom prestar atenção às pessoas. Precisamos de ouvir mais”, declarou.

Apesar de nascido em Hong Kong, a família de Hanif Li, de 45 anos, é de Macau e aqui residiu durante o período de administração portuguesa. Viveu a “brutalidade da polícia portuguesa nas ruas da cidade” e o vazio de direitos civis. A luta anti-colonialismo abordada na obra “Macau 12.3 Incident – Speaks about an Anti-Colonial Struggle in 1960s” lança questões nesse sentido. “Para os meus avós, a questão era ‘Como sobreviver?’; mas, no tempo dos meus pais, a questão passou a ser ‘De que forma podemos viver melhor?’. Então, tentaram construir uma escola, pedindo mais do que a vida e o motim aconteceu”, explicou o autor.

O conflito começou com o embargo das obras de uma escola ligada ao Partido Comunista Chinês, na ilha da Taipa em 15 de Novembro de 1966. No dia 3 de Dezembro, uma manifestação de estudantes e professores junto ao Palácio do Governador foi dispersada pela polícia e em protesto pela acção policial seguiram-se manifestações um pouco por toda a cidade, com tumultos de violência crescente. Os confrontos entre populares e polícia generalizaram-se, edifícios públicos foram saqueados, estátuas derrubadas e foi decretada a lei marcial e o recolher obrigatório. Os motins continuaram até ao dia seguinte e resultaram em oito mortos e em mais de uma centena de feridos.