A proposta do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau foi terminada em Julho último, anunciou ontem Helena de Senna Fernandes, responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo, citada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Os últimos detalhes encontram-se a ser ultimados pela empresa consultora e o documento irá seguir depois para tradução, de forma a ser apresentado em Setembro, estima Senna Fernandes.

