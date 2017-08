O peso da sociedade na tendência do suicídio

Olhar para a sociedade como um todo e não para os casos individuais na prevenção do suicídio é a abordagem defendida por Kwan Chi Fai, professor do Instituto Politécnico de Macau. O especialista em psicologia social nota também a ligação entre a religião e o acto de tirar a própria vida e a correlação entre as taxas de desemprego e suicídio.



Uma perspectiva de nível macroscópico para olhar para o problema do suicídio, por oposição a uma abordagem pessoal, foi a posição ontem defendida por Kwan Chi Fai, professor de psicologia social do Instituto Politécnico de Macau (IPM), durante uma conferência sobre prevenção do suicídio. Para o académico, o impacto das forças sociais nos indivíduos “é sempre negligenciado” nos estudos sobre suicídio. “Nós vivemos em sociedade, somos afectados pela cultura, por todos os tipos de constrangimentos sociais como a família, economia, género, classe. Durante a minha palestra procurei relembrar a audiência do impacto que as forças macrossociais têm nas pessoas quando estas fazem a escolha irracional do suicídio” disse Kwan Chi Fai em declarações ao PONTO FINAL.

Para o especialista, uma destas forças sociais que mais se impõe é a religião. “Por exemplo, na religião muçulmana eles condenam o acto do suicídio, portanto, os muçulmanos são menos propensos a fazer esta escolha porque vão ser julgados por toda a sociedade. Por outro lado, os católicos ou protestantes são mais propensos a fazer esta acção porque a sua sociedade condena menos o suicídio”, considerou Kwan.

E Macau condena o suicídio? “Não seriamente porque Macau é uma sociedade liberal e por isso as pessoas cometem o suicídio porque não são tão influenciadas pela religião”, respondeu o académico. Para Kwan Chi Fai, este assunto é ainda um “tabu” na sociedade local porque aqueles que sobrevivem vêem depois a sua família ser alvo de comentários e críticas condenatórias.

Outra tendência notada pelo especialista foi a relação entre as taxas de desemprego e de suicídio que assume os contornos de “um fenómeno de sobreposição”. Kwan aproveitou o momento para “relembrar” o Governo da subida, ainda que ligeira, da taxa de desemprego. “Em comparação com anos anteriores está a subir um pouco, por isso eu lembrei os representantes do Governo sentados à minha frente de que deviam prestar atenção a isto”. Na audiência estava presente Au Chi Keong, vice-presidente do Instituto de Acção Social.

EXPAT LIFEHOPE HOTLINE: O “ÚLTIMO RECURSO” DOS NÃO FALANTES DE CHINÊS

A solidão e sensação de abandono por parte dos colegas ou entidade patronal foram as principais causas para o suicídio apontadas por Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, em declarações ao PONTO FINAL. A instituição tem em funcionamento há dois anos uma linha de prevenção de suicídio em inglês e português que este ano recebeu 37 chamadas, duas delas relacionadas com tentativas de suicídio. Para Pun, este canal é o “último recurso” daqueles que não falam chinês. “A diferença é que as pessoas que falam inglês [e português] não têm outros canais para procurar ajuda pelo que confiam muito nesta linha. Já as pessoas que falam chinês, mesmo que não nos liguem, sabem que têm outras opções para falar e pedir ajuda”.

A “Expat LifeHope Hotline” (Linha de Esperança da Vida dos Expatriados) está disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados das 10h às 14h. O número é o 2852 5777.