Membro da Novo Macau pede investigação ao MP sobre alegados subornos a dirigentes da associação

Caruso Fong quer que o Ministério Público investigue o antigo vice-presidente da Associação Novo Macau, Andrew Cheong, por alegada ligação aos casos de corrupção conexos ao processo do ex-Procurador Ho Chio Meng e supostos casos de suborno a Scott Chiang, Jason Chao e Sulu Sou.

Joana Figueira

Caruso Fong, membro da Associação Novo Macau e presidente da Associação dos Assuntos Jurídicos e Sociais (AAJS), entregou ontem uma denúncia ao Ministério Público (MP) instando o organismo a investigar Andrew Cheong, antigo vice-presidente da Novo Macau, por alegada associação a casos de corrupção que envolvem o ex-Procurador Ho Chio Meng e a subornos que teriam sido aceites por Sulu Sou, Jason Chao e Scott Chiang. A Associação Novo Macau emitiu um comunicado no final do dia de ontem declarando que este é um caso de “falsas acusações” e “difamação” e que os seus dirigentes vão processar Caruso Fong por “denúncia caluniosa”.

Em declarações aos jornalistas, Caruso Fong disse ter esperado pela leitura da sentença do processo conexo ao do antigo Procurador para avançar com o pedido de investigação. Foram dados como provados mais de mil crimes envolvendo a adjudicação de contratos de aquisição de bens e serviços do MP a empresas de fachada, destacando-se o crime de participação em associação criminosa. Ho Chio Meng foi condenado no passado dia 16 de Julho a uma pena única de prisão de 21 anos pela prática dos crimes.

Fong questiona a legitimidade da relação contratual entre as empresas de Andrew Cheong – Artigos Electrónicos Proton – e do empresário Wong Kuok Wai, que foi condenado a 14 anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) na passada terça-feira, tendo sido dado como provado fazer parte da associação criminosa liderada pelo ex-Procurador. O presidente da AAJS disse estarem em causa contratos de manutenção de detectores de metais subadjudicados à Artigos Electrónicos Proton para prestação de serviços no MP durante oito anos, coincidindo com o período em que Ho Chio Meng foi Procurador – de 1999 a 2014.

“Andrew Cheong, o dono da loja [Artigos Electrónicos Proton], aquando do seu depoimento no tribunal, disse ter pensado que a empresa de Wong Kuok Wai era pública e que não sabia nada sobre a corrupção. Mas a verdade é que Andrew Cheong foi vice-presidente da Associação Novo Macau, que supervisionava o Governo, e conhecia bem a organização e as estruturas departamentais do Governo. Não é possível que [Cheong] não soubesse a diferença entre os projectos de organizações privadas e públicas”, alega Caruso Fong sobre as declarações de Cheong quando foi ouvido em tribunal no processo conexo ao de Ho Chio Meng.

Fong argumenta que a empresa de Andrew Cheong, “com apenas seis trabalhadores”, conseguia obter do MP contratos no valor de muitos milhões de patacas. “É difícil as pessoas perceberem isto”, referiu o presidente da AJJS.

Caruso Fong também acusou a Novo Macau de não ser transparente sobre os alegados financiamentos de Andrew Cheong a membros da associação pró-democracia, nomeadamente Sulu Sou, Jason Chao e Scott Chiang. “Temos provas que indiciam que o dinheiro que ele ganhou através do contrato de prestação de serviços acabou por ser transferido em benefícios impróprios aos membros da direcção da Associação Novo Macau, incluindo contratação de um membro para desempenhar cargos na empresa dele”, disse Caruso Fong, citado pelo canal em português da TDM.

“Pagou-lhe viagens de ida e volta para Taiwan, incluindo despesas de alojamento e alimentação, e também para comprar equipamentos de filmagem”, acrescentou, estimando o montante em “100 mil patacas”.

ASSOCIAÇÃO NOVO MACAU VAI PROCESSAR CARUSO FONG POR “DENÚNCIA CALUNIOSA”

No final do dia de ontem, a Novo Macau reagiu às acusações de Caruso Fong. “A Associação Novo Macau considera que as alegações sobre a actual e anterior direcção da Associação Novo Macau ‘receber subornos’ e ‘pagar subornos’ não têm bases factuais, são ‘acusações puramente falsas’ e ‘calúnias’”, lê-se num comunicado partilhado na página de facebook da associação.

A nota avança ainda que “com base no facto de a Novo Macau acreditar que a pessoa em causa não conseguirá indicar o incidente exacto e provas de ‘acto ou omissão que constituam uma violação dos seus deveres fundamentais’ na lei de prevenção e repressão da corrupção no sector privado, a Novo Macau vai processar Fong por violar o crime de denúncia caluniosa do artigo 329 do Código Penal”.