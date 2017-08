Kwan Tsui Hang aponta deficiências no mecanismo de formação de talentos locais

Kwan Tsui Hang expressou ontem preocupação quanto à forma como se estão a formar profissionais qualificados em Macau. A deputada considerou que o Governo devia tomar a iniciativa de preparar os talentos locais para as indústrias que serão necessárias daqui a cinco anos.

Elisa Gao elisa.pontofinal@gmail.com

Os antigos legisladores da ala laboral – Kwan Tsui (eleita por sufrágio eleito), Lam Heong Sang e Ella Lei (ambos eleitos por sufrágio indirecto) – concluíram o seu trabalho na quinta legislatura e o trabalho como deputados no escritório na Praça de Ponte e Horta. Kwan e Lam haviam já anunciado que não se iriam candidatar novamente à Assembleia Legislativa.

Kwan expressou as suas preocupações quanto ao mecanismo de formação de talentos locais, que diz não acompanhar as novas políticas e medidas que serão lançadas no futuro. A antiga legisladora referiu como exemplo o projecto do metro ligeiro, cuja inauguração está prevista para 2019. “A gestão, operação e manutenção do sistema de metro ligeiro precisa de talentos e profissionais muito específicos. Nós devíamos acompanhar a formação dos residentes locais agora, caso contrário, uma multidão de trabalhadores não-residentes vai ser empregada para colmatar esta escassez”, considerou a antiga deputada.

Kwan sugeriu ao Governo da RAEM estimar quais as indústrias que vão entrar na economia nos próximos cinco anos e pensar quais os talentos que serão necessários, de forma a estudar atempadamente as acções de formação.

“Apesar de suplementar a escassez de recursos humanos, a importação de trabalhadores não-residentes de alta qualidade assiste não apenas o desenvolvimento da economia local mas também oferece aos residentes a oportunidade de aprender com eles.”

“Eu espero que as pessoas de Macau possam assumir estas posições qualificadas no futuro. Não há razão para as pessoas de Macau estarem sempre nos níveis mais baixos; as próximas gerações precisam de espaço para a mobilidade social e este é o objectivo final que o Governo devia atingir”.

Ella Lei considerou que, apesar de muitos projectos legislativos terem sido aprovados na quinta legislatura, a discussão levou anos e o progresso foi seriamente atrasado. A antiga deputada apontou ainda que o Governo devia melhorar a eficiência do trabalho legislativo. Desde Outubro de 2013 até Julho último receberam 4678 pedidos de ajuda, 75% dos quais relacionados com problemas laborais, questões da habitação, acção social e segurança.

Por seu turno, Lam Heong Sang irá continuar o seu trabalho na Federação das Associações dos Operários de Macau e assumir funções como director da Associação Choi In Tong Sam. Quando questionado sobre a possibilidade de ser nomeado como deputado, Lam respondeu: “Não irei recusar se for nomeado”.