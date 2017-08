Governo pede ao canídromo um plano sobre futuro de 600 galgos após encerramento

Apoio será pedido às associações de protecção dos animais no caso da Companhia de Corridas de Galgos de Macau não encontrar uma solução satisfatória.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais anunciou ontem que vai pedir ao canídromo um plano sobre o futuro de 600 galgos, após o encerramento da pista de corridas, em 2018.

“Vamos enviar uma carta oficial para o canídromo a pedir-lhes para nos fornecer um plano” sobre o destino dos mais de 600 galgos após o fim da pista de corridas, afirmou o chefe da Divisão de Inspeção e Controlo Veterinário do IACM, Choi U Fai, em conferência de imprensa.

A missiva, que vai ser enviada “ainda este mês”, tem como objectivo perceber como vai o canídromo gerir tão elevado número de animais após o encerramento em Julho do próximo ano. “É importante saber o projecto deles, como vão fazer”, realçou Choi U Fai.

“Se [os galgos] não tiverem para onde ir, claro, vamos encontrar um lugar para eles. Se eles forem enviados para o IACM, passando para as mãos do IACM, claro que vamos fazer o melhor possível para encontrar quem os adopte e cooperar com as associações de protecção de animais para encontrar bons donos para eles”, disse o chefe da Divisão de Inspeção e Controlo Veterinário do IACM.

Contudo, ressalvou, “esta será a última opção”, estando a ‘bola’ actualmente do lado do canídromo. “Temos de saber quais são os planos do canídromo, talvez tenham o seu próprio plano”, observou.

“Os cães pertencem ao canídromo”, pelo que “podem decidir dá-los a qualquer pessoa/entidade”, reiterou, apontando que o Canil Municipal não tem capacidade para acolher tão elevado número de animais, mas que, ao abrigo da lei, o IACM terá de os aceitar, tal como nos casos dos animais que lhe são entregues por impossibilidade de manutenção pelos donos.

A operar há mais de meio século, o canídromo de Macau – considerado uma das mais cruéis pistas de corrida de galgos do mundo por organizações internacionais – vai fechar em Julho do próximo ano.

Uma Ordem Executiva, publicada em Dezembro último, deu à Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) a opção de terminar a exploração da actividade do canídromo ou relocalizá-la até 21 de Julho de 2018.

No relatório anexo ao balanço financeiro de 2016, publicado em Junho, a Yat Yuen afirma que, como o espaço utilizado terá de ser devolvido, o canídromo “terá de ser reposicionado”. Nesse sentido, a empresa “propõe-se a criar um sistema de visualização de corridas no estrangeiro” e a “implementar um sistema de ‘corridas virtuais’”.