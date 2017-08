Falta de licença é a principal infracção à lei de protecção dos animais

Mais de sete em cada dez infracções à nova lei de protecção dos animais de Macau prenderam-se com a falta da licença obrigatória para cães, embora o número de pedidos esteja a aumentar.

Desde a entrada em vigor da nova lei, em 1 de Setembro de 2016, foram registadas 702 infrações administrativas, incluindo duas por maus-tratos, indicou o chefe da Divisão de Inspecção e Controlo Veterinário do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), Choi U Fai, numa conferência de imprensa de balanço dos 11 meses da aplicação do diploma.

Do total, 517 (ou 73,6%) infrações deveram-se à ausência de licença para cães, um número mais de 21 vezes superior ao registado entre Setembro de 2015 e Julho de 2016, com apenas 23 casos.

O número de requerimentos submetidos para emissão da primeira licença tem aumentado. Em termos anuais homólogos, triplicou (+215,9%) e passou de 1.733 para 5.474.

Ao abrigo da lei, os proprietários de cães e cavalos que tenham completado três meses de idade e os de animais de competição são obrigados a obter uma licença, sob pena de incorrerem numa multa de 2.000 patacas.

Já o número de cães e gatos capturados nas ruas, ainda que seja considerado “dinâmico”, não se encontra em alta, segundo o IACM, que conta com 21 inspectores.

De acordo com um estudo realizado em 2015 por uma terceira entidade, estimava-se em 15.000 o número de cães sem licença, indicou Choi U Fai, reconhecendo que “há ainda muito trabalho por fazer”, já que “em muitos casos” existe mesmo falta de conhecimento da lei.

Após a entrada em vigor da lei, que define que o abandono é proibido, o número de animais entregues ao IACM por “impossibilidade de criação pelo proprietário” diminuiu. No caso dos cães, recuou de 167 para 98, enquanto no dos gatos desceu de 25 para cinco.

Em baixa esteve também o número de animais abatidos no Canil Municipal: o de cães diminuiu de 177 para 107, ao passo que o de gatos de 14 para dois.

Por outro lado, desde a entrada em vigor da nova lei de protecção dos animais, foram adoptados 190 cães – menos dois em termos anuais homólogos – e 86 gatos – mais 29.

Segundo o chefe da Divisão de Inspecção e Controlo Veterinário do IACM, houve ainda 21 casos de utilização de animais para aplicação científica, a maioria dos quais solicitados por instituições de ensino (secundário e universitário) e envolvendo sapos, ratos e peixes.

A infracção administrativa com o segundo maior número de ocorrências desde a entrada em vigor da lei foi a falta de trela ou de transporte em meio adequado (por exemplo, gaiola) durante o passeio em espaços públicos ou em partes comuns de edifícios (146).

A falta de trela em espaços privados ou a ausência de açaime ou coleira de cone no caso dos cães com peso igual ou superior a 23 quilogramas somaram, em conjunto, 26 infrações administrativas.

Foram ainda sinalizadas, entre outras, nove relacionadas com violação de deveres do dono relativos às condições do animal (abrigo, alimentação e água potável e espaço suficiente para se mover) ou às precauções a tomar para evitar que cause danos alheios ou ponha em risco a vida e saúde de outros.