“Eu não tive oportunidade sequer de me sentir chinesa”

Regressa continuamente a Macau, para manter o vínculo com o lugar onde nasceu e para melhor conhecer uma identidade chinesa de que foi mantida à distância. Ana Tang fez-se actriz em Lisboa, onde transita entre o teatro e o cinema. Em “Verão Danado”, o filme de Pedro Cabeleira que este mês foi distinguido no Festival de Locarno, interpreta Carlota, a mulher que tenta agarrar um protagonista que se atira ao abismo.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

No rosto, os traços que traduzem a pertença a este lado do mundo. A voz firme, o discurso estruturado, a maturidade encaixada em corpo de menina que nos últimos anos se acercou do palco, e fez dele chão sobre o qual a verdade se denuncia. O tempo alargado de estágio no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, potenciou a aproximação a diferentes registos de interpretação, o fascínio pela observação de actores que não receiam rasgar a expressão até tocar o grotesco. É na vocação subversiva do Teatro Praga que Ana Tang embate num registo de individualidade onde se encontra e arrisca a liberdade criativa. O cinema atravessa-se no caminho com o desafio estendido por Pedro Cabeleira, ainda nos anos formativos da Escola Superior de Teatro e Cinema. O filme, “Verão Danado”, feito entre companheiros de faculdade e sem orçamento, atira para a tela o tempo curto de deriva e angústia que fere uma geração no instante de definir um caminho. A longa do realizador estreante, onde a actriz se apropria da personagem Carlota, seria seleccionada pelo Festival de Locarno, que lhe estende uma menção especial. O PONTO FINAL encontrou Ana Tang, agora com 26 anos, em Macau, o lugar onde nasceu e a que regressa a cada três anos. Da cidade onde moram as memórias de infância, hoje profundamente alterada, procura uma reaproximação, para lhe conferir um novo significado.

Quando é que ser actriz se afigura em ti como uma possibilidade, como um propósito de vida? Quando é que isto surge em ti?

A primeira vez que o verbalizei foi aos 16 anos, estava no Porto, e foi a um amigo meu. Estávamos a ter uma conversa, e saiu-me: ‘eu acho que gostava de ser actriz’. Foi assim uma coisa que me saiu muito por instinto, foi muito puro. E a resposta dele foi terrível: ‘tu és uma rapariga tão inteligente, porque é que estás a pensar nisso. Vai fazer outra coisa qualquer em que a tua cabeça possa ser mais útil’. Não era de todo aquilo que eu estava à procura. Estava a fazer uma confissão íntima, de uma coisa que nunca tinha sequer verbalizado. Fantasiava sobre isso, pensava que poderia ser uma coisa com a qual eu me poderia dar bem, que fizesse sentido com a minha maneira de ser. Uma forma de ser contínua e ao mesmo tempo ter a oportunidade de passar por várias coisas sem o comprometimento rotineiro ou de eu me fartar disso. Porque é uma coisa com a qual naturalmente eu não me dou muito bem, horários das 9 às 5 e estar constantemente a fazer a mesma coisa, não tem nada a ver comigo.

Mas que actriz pretendias ser? O palco era a sedução primordial, era o teatro?

Nessa altura, nem pensava sobre isso. Mas foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, e depois nunca mais verbalizei. Anos depois, quando estava a escolher a minha licenciatura, por ter estado nos Açores e ter contactado com um professor de Relações Internacionais, ele tinha uma coisa que se chamava “República das Letras”, e nós encontrávamo-nos todos os sábados, líamos clássicos gregos e depois relacionávamos as nossas leituras com questões da actualidade. Comecei a observá-lo e a pensar que Relações Internacionais realmente fazia sentido. Eu estava à procura de uma ilustração fácil, na qual eu me pudesse encaixar, e então fui para Relações Internacionais. E só quando comecei a lidar com aquilo e a perceber que me estava a aborrecer, que não estava a conseguir ser assídua e pró-activa, fiquei meio angustiada. E lembro-me que, com o meu namorado da altura, fomos ver um espectáculo de teatro ao Teatro Nacional D. Maria II. E como eu já estava angustiada, aquilo mexeu tanto comigo que nós depois fomos para casa e eu comecei a chorar. Ele perguntou-me: ‘o que se passa?’. Eu disse: ‘eu acho que quero ser actriz’. Estava no primeiro ano do curso.

Recordas-te de que espectáculo foi esse?

Lembro-me, foi “O Homem Elefante”, dos Primeiros Sintomas, na Sala Estúdio. Na altura aquilo mexeu comigo, mexeu-me ver as pessoas no palco, a falarem directamente para o público. Foi uma experiência concreta daquilo que poderia ser ser actriz. Eu disse-lhe isso, e ele disse: ‘isso é fantástico’, porque é que tu não fazes isso? Porque tu não estás bem’.

E qual é a tua decisão, nesse momento?

A minha decisão nesse momento foi continuar a licenciatura de Relações Internacionais, até ao fim, que foi o que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu comecei a fazer teatro académico, juntei-me ao Teatro da Universidade Técnica, e pensei que, antes de mais, tenho que experimentar fazer qualquer coisa, para perceber se é realmente isso que eu quero fazer, como é que eu me dou. E foi aí que tudo começou.

Terminas Relações Internacionais e entras para a Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC). Essa formação veio desmontar a tua percepção do que seria esse mundo? O que acrescentou? O que foi mais difícil de ultrapassar em ti?

Muita coisa, aquilo mexeu comigo a muitos níveis, a nível pessoal, de estar a contactar com imensa gente que queria fazer aquilo também. De contactar com a minha ignorância em relação àquilo que eu queria fazer, perceber que não sei nada de teatro, sei muito pouco de representação. De me dar conta de bloqueios que eu tinha, de estar em cena, da maneira como eu não conseguia separar, se eu estivesse mal a nível pessoal isso também passava para o palco. De contactar com imensa gente com visões completamente díspares, e disso também ser entusiasmante mas ao mesmo tempo ser muito confuso, porque eu acho que é uma licenciatura que não está bem estruturada. E as coisas que eu sei hoje, e que emprego naquilo que eu faço, muito pouco vem dessa licenciatura.

O projecto de final de curso acaba por ser a grande prova?

Este projecto era uma espécie de cooperação entre os teatros nacionais de Lisboa, do Porto e de Santiago de Compostela, com as escolas superiores destas regiões. Havia um encenador convidado, nesta primeira edição foi o Pedro Penim para encenar, e o José Maria Vieira Mendes para escrever. E eles queriam escolher os actores, dois de cada região. Acabei por ser escolhida, coisa que eu queria mesmo muito que acontecesse, porque eu já tinha visto espectáculos do Teatro Praga. O primeiro espectáculo que vi foi no CCB, foi um Shakespeare que eles fizeram, e foi uma coisa que me abanou mesmo. Deixou-me muito confusa, a quantidade de coisas que estavam a acontecer em cena, de coisas que eu nunca tinha visto em cena, objectos, muito impressionante o registo que eles tinham, muito coloquial, quase televisivo, como se estivessem a falar em casa uns com os outros. Eles estavam claramente a usar as suas individualidades, a partir daí eles criavam. Era, e continua a ser, a companhia de teatro que mais me inspira. O projecto que fiz com eles era o “Bilingue”, uma peça escrita pelo Zé Maria [José Maria Vieira Mendes].

O teu ano de estágio foi no Teatro Nacional D. Maria II, uma instituição onde o teatro de reportório encontra lugar cativo, mas que vai abrindo espaço a um registo mais experimental, sobretudo nos últimos anos, com a direcção artística de Tiago Rodrigues. Fala-me desse período.

O estágio no D. Maria foi importante, deu-me imensa estaleca de trabalho, foi um ritmo alucinante, e passei por montes de registos e de pessoas diferentes, com processos criativos completamente diferentes. Públicos diferentes, desde um espectáculo para um público de cinco anos, a um espectáculo juvenil, itinerante, a espectáculos na Sala Garrett, com um conteúdo completamente diferente. Acabei por trabalhar com pessoas de quem gostei muito. Tive problemas, lidei com eles, também foi bom para me aperceber disso.

É ainda na Escola Superior de Teatro que tomas contacto com a dimensão do cinema, de construção de um filme, o “Verão Danado”. Um processo entre colegas, orquestrado por um aluno de Cinema, o Pedro Cabeleira. Como é que ele chega a ti?

O Pedro realmente é fascinante nesse sentido, porque se a ESTC peca por uma coisa é por o teatro e o cinema ser uma coisa que está só no nome. A ponte entre o teatro e o cinema na prática não existe. E isso reflecte-se em tudo, nem há cadeiras partilhadas, só uma no terceiro ano deles, opcional. Antes do “Verão Danado” ele convidou-me a fazer essa cadeira opcional em que ele poderia escolher actores de teatro. E curiosamente o que ele fez acabou por ser uma peça de teatro. Essa foi a minha primeira experiência com o Pedro, e demo-nos muito bem, eu gostei mesmo muito de fazer aquilo, ele tinha mesmo interesse genuíno em dar-se com as pessoas. E depois ele já tinha acabado a licenciatura, eu estava no meu segundo ano, e aí é que ele me veio falar: ‘vou fazer um filme, quero fazer um filme com estas pessoas’. Na altura ele estava a pensar no Pedro Marujo para a personagem principal, mas ainda não tinha decidido. Mas ele já tinha um elenco de pessoas na cabeça com quem queria trabalhar. Já sabia o que queria que a história fosse, queria que fosse um Verão desta personagem principal, e a maneira como esta personagem se relaciona com todas as outras pessoas da sua vida. E que estas pessoas entrassem no filme da maneira como as pessoas entram na vida de alguém, que é, entram, acontece uma coisa, saem, e depois há outro acontecimento. Queria que fosse orgânico dessa forma. Ele já tinha uma ‘back story’ para estas personagens escrita. Ele deu-me duas folhas e disse que a Carlota, a personagem que eu fiz, é assim, o contexto familiar é isto e aquilo. Era uma forma de ele explicar o que queria fazer. Eu sei que ele teve o cuidado de escrever coisas que ele achasse que fizessem sentido com o que ele conhecia dos actores. Estas pessoas que ele escolheu, já se dava com elas. Coisas que ele observava no nosso comportamento quotidiano, ele pegou nisso e criou com isso.

Fala-me da Carlota, como é que ela se posiciona naquele emaranhado de gente que com ela partilha aquele Verão longo?

A Carlota está envolvida com o Chico, a personagem principal, gosta muito dele e quer que as coisas fiquem mais sérias.

O Chico está numa fase de viragem, de transição.

Exactamente, ela não está com esse dilema. E ela gosta muito dele e quer ajudá-lo a encontrar-se, porque ele anda ali à deriva, pós-licenciatura. Encontrar trabalho, a Filosofia não serve para nada, vou fumar ganzas, não sei o que quero. Que é uma realidade tão presente em tanta gente da minha geração. O Chico sente a pressão, ou interpreta aquilo como pressão, e vai-se esvaindo. E ela chega a uma dada altura e diz: ‘isto não me chega’. E sai. Eu entro em duas cenas, há uma cena longa, é a cena em que estamos só nós os dois, e que é em casa dela, que foi filmado em minha casa. Lá está, esta coisa de não haver dinheiro para ‘location’, ‘scouting’. Não havia dinheiro, então fizemos isto nas nossas casas, nos espaços que tínhamos. A outra cena é uma cena de festa, em que ela já não está com ele, e está com o melhor amigo dele. Isto é o futuro, após ela mandá-lo para fora. Ela anda para a frente e ele também andou para a frente.

Como é que sentiste essa narrativa, que não é um guião fechado? Pelo que percebi, ia sendo construído de acordo com as vossas próprias experiências, o filme também se adaptava ao elenco. Como é que te viste nesse contexto?

Funcionou muito bem porque é isso que eu gosto, na realidade. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm uma visão muito clara, ou se não é clara, têm uma vontade muito clara, e conseguem fazer alguma coisa com isso. Um universo do qual eu possa participar também. E que haja espaço para eu me apropriar das coisas, e fazer daquilo um bocado meu. Isto foi um processo que foi muito bom nesse sentido. Ele sugeria coisas, era tudo muito aberto. Mas isto de ele estar aberto ao improviso, eu acho que acabou por acontecer mais nas cenas de grupo, porque as cenas individuais quase todas aconteceram como ele as escreveu no guião. Ele visualizou isso claramente. E nas cenas de grupo, em festa, porque depois em festa cada qual está a assimilar tudo de forma muito individual.

O Pedro Cabeleira disse que este é um filme “que não tem pretensões de estar a falar sobre uma geração”, mas que é um “filme de geração”. Revês-te nisto?

Claro, completamente.

Como é que isto se concretiza no filme?

Concretiza-se de uma maneira em que ele não tem pretensões documentaristas. Ele não está a fazer um documentário para passar na RTP sobre a geração dos encalhados. Ou seja, não é essa posição de julgamento com a qual ele quer trabalhar. É um retrato geracional, porque estas pessoas fazem todas parte da mesma geração, mas é isso. E é uma coisa feita sem julgamento, porque são coisas que directa ou indirectamente também se relacionam com aquilo que o Pedro conhece, com a vida dele. Com as coisas pelas quais ele e os amigos dele passaram. E são coisas que nem ele e nem as pessoas que entram no filme têm interesse em julgar. Do género, é assim a vida, olha como é que a vida é. Pumba, pronto, agora lida com isso. Mas não é moralista, muito pelo contrário.

O que é que ressalta neste grupo de jovens? É um grupo muito alargado de actores, são 150. O que é que vos é comum?

Eu acho que toda a gente que está ali passou por momentos de confusão minimamente parecidos com aquilo que o filme espelha. Acho que há muito de coisas nossas que estão no filme. E acima de tudo, pelo menos para mim, esse momento é super bonito e importante. É a oportunidade de daqui a 15, 20 anos poder ver o filme. Essa era a única coisa da qual eu tinha realmente noção que poderia acontecer, quando nós estávamos a filmar, antes até de saber que era um filme que ia ser concluído, nós não sabíamos. Antes de sequer pensar que este é um filme que vai estar em Locarno e que vai receber uma menção especial. Isto não nos passava pela cabeça, nem pouco mais ou menos.

Como é que se dá o teu reencontro com o Teatro Praga, depois do estágio?

Fiz um ‘reenactment’ de um espectáculo que eles fizeram há 16 anos, a primeira peça que o Pedro Penim escreveu. Ele fez isso com a Cláudia Jardim, chama-se “Profundo Delay”. Eu e outro actor, o Paulo Pascoal, fizemos o ‘reenactment’ de um espectáculo deles, que tinha 25 minutos. Um ritmo alucinante e uma exigência a nível de transição de registos muito grande. Foi a minha primeira experiência com eles após o projecto final de curso, isto foi em Julho deste ano.

Que performance estás a preparar agora com eles?

É uma performance para a Fundação de Serralves, e é a primeira vez que o André [Teodósio] vai trabalhar sem texto. A performance chama-se, nem sequer tem palavras, é abre parênteses, fechar parênteses, não é escrito por extenso, só mesmo os parênteses. E é um processo que está a ser fascinante, por isso, por ser o André, que é uma pessoa palavrosa, que lê muito, e que trabalha com a palavra, com a linguagem. E todos os movimentos que estamos a trabalhar são completamente abstractos, no sentido em que não são ilustrativos. Sou eu, a Joana Barrios, a Aurora Pinho e o Paulo Pascoal. Será a 9 de Setembro.

Também me falaste de um projecto, ainda em fase embrionária, que estás a construir com amigas, uma série para ser emitida em plataforma digital. Qual o seu conceito?

Somos três raparigas com muita vontade de fazer uma coisa própria, vontade e necessidade. E estamos a articular isso, a ver como é que isso funciona. Fizemos o esforço de chamarmos pessoas com quem realmente queremos trabalhar, pessoas que nós achamos que vão contribuir para a qualidade do trabalho, e pessoas que são nossas amigas. Há uma visão primordial que é nossa, que é das três, e é uma coisa satírica, que vai reflectir muito o estado das coisas, a imagética de tudo, o facto de tudo agora ser imagem, e tudo ser mercantil nesse sentido, e cómico.

É uma série de comédia?

Sim. É uma girls band, chamada “Unshushables”, ninguém as pode calar, se calhar podem, se tiverem dinheiro suficiente. Nós vamos estar a jogar com isto. E a inspiração inicial foi numa noite de copos que nós tivemos no Bairro Alto. Isto sou eu, a Maria Leite e a Nádia Iracema, e a Nádia está a falar imenso, e eu chateio-me com o facto de ela estar a falar imenso, viro-me para ela e digo: ‘shush!’. E ela diz: ‘you can’t sush me’. E eu digo: ‘why, because you’re unshushable?’. E ela começou aos gritos, eu também comecei aos gritos, que parvoíce de palavra que eu acabei de inventar. E a partir daí: e se nós fôssemos uma girls band? E depois começamos a pensar nas girls bands que conhecemos e de como nos podemos inspirar nisso.

E porquê em plataforma digital, por que não em formato televisivo?

Por questões de liberdade criativa. E por achar que isso na realidade é o futuro. Ou seja, não a televisão, da maneira como ela ainda funciona, mas a internet. Isto também como forma de chegar às pessoas, e de ser pertinente nesse sentido, de ser fresco, queremos inovar.

Vens de três em três anos a Macau. Este é o lugar onde nasceste e de onde partiste com apenas sete anos. O que te leva a continuamente regressar?

O meu pai, que ainda está cá, e não querer perder contacto com o sítio onde nasci. Eu fui-me embora com sete anos e depois só voltei com 14, para visitar. Tenho montes de memórias super felizes da minha infância, que são de Macau. Portanto, essa fragmentação que se deu, é uma coisa da qual eu agora estou muito consciente, e da qual eu quero posicionar-me de forma contrária, quero contrariar isso. Não tenho pretensões de vir para cá viver, não num futuro próximo, nem a médio prazo, a longo prazo nunca se sabe. Mas é um sítio com o qual eu quero continuar a relacionar-me. E para mim é muito importante acima de tudo conhecer pessoas novas que estão cá, e que se relacionam com a Macau de hoje. Também não ficar presa àquela construção infantil e nostálgica daquilo que foi Macau para mim quando eu era uma criança. É uma tentativa de renovação de significado, de fazer com que Macau continue a ser pertinente, de forma diferente. Porque é uma cidade diferente, alterou-se de forma alucinante.

O que procuraste, nesta última passagem por Macau?

Continuar a relacionar-me com Macau como ela é, com as pessoas tal como elas são, e quebrar isso, a construção que tenho da cidade. Relacionar-me com Macau tal como ela é, pelo que ela é, com as suas falhas, que são muitas, mas também pelas suas virtudes. E para mim é importante conhecer pessoas que estão cá, na Macau de agora, a relacionar-se com a Macau de agora, a lidarem com os problemas que Macau tem agora. Muitos deles já são antigos, da comunidade portuguesa não se relacionar genuinamente com os chineses, de eu ver isso. E isso é mesmo uma coisa que tenho a apontar como crítica, acho que há uma bolha muito grande, as pessoas não se estão a escutar, as pessoas que vêm com as pessoas que estão cá, não há um diálogo, podia haver muito mais. Existe a justificação da língua, mas isso não é suficiente. Há pessoas que estão aqui há muito tempo, podiam perfeitamente já ter ultrapassado isso.

És filha de mãe portuguesa e de pai chinês, o que existe em ti desse encontro entre mundos?

Junção existe pelo facto da minha vida ter sido toda assim, meio itinerante. Isso é a junção das duas culturas, acabou por ser uma coisa que na realidade não é uma junção, é uma separação, e eu estou ainda a lidar com isso. Perguntaram-me se pelo meu apelido ser Tang, se eu me sinto chinesa, e se eu me sinto mais chinesa ou portuguesa. Eu respondi que já estou a viver em Portugal há muito tempo, venho poucas vezes a Macau, por isso sinto-me mais portuguesa. Mas na realidade, indo mais a fundo, eu não tive foi oportunidade sequer de me sentir chinesa. Não é, estou em Portugal, então sinto-me mais portuguesa. Não, eu sei que existe essa separação, o facto de eu vir cá de três em três anos, gostava de vir cá mais vezes, acho que acaba por ser pouco, porque estou cá pouco tempo. É isso, eu estou a confrontar-me com a separação que existe.

Queres encontrar esse teu outro lado, é isso?

Pelo menos perceber melhor de onde é que eu venho, e perceber melhor porque é que as coisas são como são. E perceber melhor também a dimensão cultural de Macau, isso para mim é importante. Perceber porque é que as coisas funcionam, e realmente aperceber-me que isso é importante para eu me conseguir posicionar em relação à vida que eu tenho, e em relação às pessoas que estão na minha vida. E em relação àquilo que eu acho das coisas, em relação à vida em si, presente e futura.

O que mais gostarias de arriscar em palco? Aquela personagem impossível, que paira. O que te interessa atingir enquanto actriz?

Essa pergunta é mesmo difícil… eu acho que já tive montes de momentos em que eu senti que realmente estava a fazer aquilo que mais queria fazer, enquanto actriz. O que eu posso dizer é que quero que isso seja uma coisa cada vez mais contínua, que as coisas façam sentido, que eu esteja a fazer coisas que realmente quero fazer. E que eu consiga materializar as coisas que eu concebo na minha cabeça. É isso.