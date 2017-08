Conselho para a Renovação Urbana define percentagem de condóminos para a reconstrução de edifícios

Duas propostas foram ontem aprovadas pelos membros do Conselho para a Renovação Urbana. A primeira define as percentagens de condóminos necessárias para a reconstrução de edifícios, estabelecidas de acordo com a antiguidade dos imóveis. O órgão consultivo chegou ainda a um consenso quanto à definição do conceito de alojamento provisório para os moradores dos edifícios em reconstrução, só não foram definidos os locais que vão acolher este tipo de alojamento.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

O Conselho para a Renovação Urbana alcançou ontem consenso na definição da percentagem de condóminos necessária para a reconstrução de edifícios, que varia de acordo com a antiguidade dos edifícios. Na 7ª reunião plenária deste ano do órgão consultivo, também o conceito de alojamento provisório para os moradores afectados pela reconstrução mereceu o consenso dos membros. Estes poderão optar pela mudança temporária para uma outra habitação ou receber uma indeminização do Governo. Não foram, contudo, definidos os locais que vão acolher este tipo de alojamento. As duas propostas serão agora apresentadas pelas Obras Públicas e dependem do parecer favorável do Chefe do Executivo para a sua implementação.

“Prédios abaixo dos 30 anos, 100 por cento. Com 30 a 40 anos, 90 por cento. Acima de 40 anos, 85 por cento. E depois há aqui uma questão de uns edifícios especiais, de interesse público, de ruína e edifícios com problemas, também são 85 por cento”, esclareceu ontem o secretário para os Transportes e Obras, sobre a percentagem de condóminos necessária para avançar com a reconstrução de edifícios, proposta pelo 3º grupo especializado, um dos três que integram o conselho.

Também a definição do conceito de alojamento provisório para moradores afectados pela renovação dos edifícios que habitam, em estudo no 1º grupo especializado, mereceu a aprovação dos conselheiros: “Outra proposta que também mereceu consenso aqui do conselho é em relação à questão do alojamento temporário. Também queria deixar claro o seguinte, não se decidiu nem terrenos, nem sítios, nem nada, é o conceito, é o conceito apenas. Portanto, foi hoje aqui aprovado e mereceu o consenso daqui dos membros”, explicou Raimundo do Rosário.

O conceito, pressupõe a apresentação de duas soluções aos moradores: “É evidente que ainda há muitas questões de pormenor que vamos decidir posteriormente, que é no caso de haver uma reconstrução de um edifício, as pessoas temporariamente poderão ficar alojadas no tal alojamento temporário. As pessoas terão a opção de substituir a sua casa por outra ou receber uma indeminização”, adiantou o governante.

Sobre as duas sugestões, ontem aprovadas, Rosário explicou ainda: “As Obras Públicas farão uma proposta, e se essa proposta merecer a concordância do Chefe do Executivo, depois implementaremos isso”. O secretário mostrou-se satisfeito com as conclusões ontem alcançadas: “Eu acho que sim. Eu não tenho que me pronunciar sobre o conteúdo das conclusões, mas eu acho que é sempre motivo de satisfação chegarmos a uma conclusão. Como sabem, estamos aqui a fazer um esforço, reunimo-nos todos os meses e o objectivo é chegar de facto a um consenso. E hoje chegamos a dois consensos, desse ponto de vista acho que foi muito bom”.