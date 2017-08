Confirmado quinto caso local de febre de dengue

Foi ontem confirmado mais um caso local da febre de dengue, detectado num homem residente de Macau, com 19 anos de idade, morador da zona da Praia do Manduco. Segundo os Serviços de Saúde, o mesmo reside “ao lado dos edifícios onde moram ou tiveram movimentos os 4 pacientes confirmados da febre de dengue nos últimos dias”.

Entre os dias 5 e 15 de Agosto, o indivíduo em causa visitou familiares na cidade de Xinhui de Jiangmen e apresentou sintomas de febre e fadiga no dia 9 de Agosto, tendo recorrido à clínica e hospital local por várias vezes. Ainda de acordo com os serviços, “o resultado do teste da análise sanguínea demonstrou uma trombocitopenia.

O doente recorreu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, após chegada a Macau no dia 16 de Agosto, tendo o Laboratório de Saúde Pública confirmado o resultado positivo do teste ao tipo II do vírus da febre de dengue após análises laboratoriais”.

Trata-se do quinto caso local de febre de dengue registado este ano. Para além destes cinco casos de doença contraída localmente, foram também sinalizados 10 casos de febre de dengue importada.